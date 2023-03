Am Ende von Shazam 2 unbedingt sitzenbleiben! Die Abspannszenen bringen 2 DC-Lieblinge und einen vergessenen Schurken zurück

Shazam 2: Fury of the Gods führt die Tradition der Abspannszenen im Superhelden-Kino fort. Was euch in den Post-Credit-Szenen des DC-Spektakels erwartet, erfahrt ihr hier.

Bevor das DC Universe diesem Sommer mit dem Superhelden-Blockbuster The Flash rebootet wird, bestreitet Zachary Levis DC-Held gemeinsam mit seiner Shazamily ein neues Leinwand-Abenteuer in Shazam 2: Fury of the Gods. Darin werden die Töchter von Atlas zur großen Gefahr für die jungen Held:innen aus Philadelphia.

Vor eurem Kinobesuch solltet ihr wissen: Shazam 2 führt die DC-Tradition der Post-Credit-Szenen fort. Ihr solltet am Ende des Films nicht direkt aus dem Kinosaal stürzen. Alle Neugierigen und jene, die die Abspannszenen vielleicht doch verpasst haben, finden nachfolgend eine Erklärung, was darin passiert.

Wie viele Post-Credit-Szenen hat Shazam 2?

Insgesamt gibt es zwei Abspannszenen in Shazam 2: Fury of the Gods. Wer jetzt hofft, dass diese womöglich den nächsten Superman vorstellen oder einen Hinweis auf die Neuformierung des DC Universe geben, wird allerdings enttäuscht.

Achtung, es Folgen Spoiler zu Shazam 2. Wenn ihr euch die Überraschungen nicht verderben möchtet, lest nicht weiter.



Während die erste Abspannszene zwei bekannte DC-Gesichter zurückbringt und eine spannende neue Richtung für Shazams Figur vorbereitet, dient die Post-Credit-Scene eher als Gag, der sich über einen ignorierten Bösewicht lustig macht.

Die erste Abspannszene bringt zwei Peacemaker-Stars zurück

Die sogenannte Mid-Credit-Szene von Shazam 2: Fury of the Gods beginnt direkt mit einer Überraschung. Es gibt ein Wiedersehen mit den beiden A.R.G.U.S.-Mitgliedern Emilia Harcourt (Jennifer Holland) und John Economos (Steve Agee), die bereits in The Suicide Squad sowie der DC-Serie Peacemaker zu sehen waren. Harcourt hatte darüber hinaus einen Auftritt in Black Adam, der in folgender Szene wichtig wird.

Warner Emilia Harcourt und John Economos

Das Duo streift über eine Waldstraße, um im Auftrag von Amanda Waller einen Superhelden zu rekrutieren. Natürlich handelt es sich dabei um Shazam, der sofort zusagt, als er das Wort "Justice" zu hören bekommt. Nur leider wird er nicht in das Team der Justice League – dem sein Schwarm Wonder Woman angehört – eingeladen, sondern in die Justice Society.

Die Justice Soicety ist ein Team von Superhelden, das zuletzt in Black Adam vorgestellt wurde. Zu den Mitgliedern zählen Doctor Fate (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge) und Cyclone (Quintessa Swindell).

Shazam echauffiert sich schließlich darüber, dass die Justice Society und die Justice League viel zu ähnlich klingen. Seine Alternativvorschläge für eine Namensänderung wären: Authority Society, Code Society und Avengers Society.

Die Post-Credit-Szene von Shazam 2 bringt Mister Mind (schon wieder) zurück

Am Ende des Abspanns folgt noch eine weitere Bonusszene, die Fans des ersten Shazam-Films nur allzu vertraut vorkommen sollte. Wie schon in der Abspannszene des vorherigen Films geht es in die Gefängniszelle von Bösewicht Thaddeus Sivana (Mark Strong), der erneut auf den wurmigen Superschurken Mister Mind trifft.

Warner Mister Mind

Als Verweis darauf, dass dieser Tease aus Shazam! für die Fortsetzung überhaupt keine Rolle spielte, regt sich Sivana darüber auf, dass Mister Mind ihn immer noch nicht in seine finsteren Pläne eingeweiht hat. Sein letzter Besuch ist schon über 2 Jahre her. Der winzige Schurke erwidert, dass er nun mal ein Wurm sei und deshalb länger für alles bräuchte.

Aber auch diesmal erhält Sivana keine konkreten Anweisungen, was nun der Plan sei. Denn Mister Mind verabschiedet sich direkt wieder. Er hat noch "kurz" etwas zu erledigen.

Ob die beiden Abspannszenen in der Zukunft der DC Universe überhaupt wieder aufgegriffen werden, ist fraglich. Ausgeschlossen wurde eine Rückkehr von Shazam im neuen DC-Filmuniversum von James Gunn und Peter Safran glücklicherweise bisher nicht.



