Nach Henry Cavill: DC spoilert überraschende Rückkehr, mit der niemand mehr gerechnet hat

Kurz vor dem Kinostart von Shazam! Fury of the Gods macht ein riesiger DC-Spoiler im Internet die Runde. Er stammt aus einem offiziellen Trailer zum Superhelden-Blockbuster.

Der erste Marvel-Film 2023 ist bereits in den Kinos gestartet. In wenigen Tagen folgt der erste Beitrag aus dem konkurrierenden DC-Universum. Shazam! Fury of the Gods schließt an den Überraschungserfolg von 2019 an und bringt Zachary Levi als Superheld zurück. Er ist nicht das einzige vertraute DC-Gesicht, das zurückkehrt.

Bisher lockte Shazam: Fury of the Gods vor allem mit drei Neuankömmlingen: Helen Mirren, Lucy Liu und West Side Story-Story Rachel Zegler tauchen in der Fortsetzung erstmals ins DC-Universum ein. Ein neuer Shazam 2-Trailer enthüllt nun jedoch eine Rückkehr, die alle neuen Figuren des Films in den Schatten stellt.



Achtung, es folgen ein massiver Spoiler!

Mega-Cameo in Shazam 2 enthüllt: Neuer Trailer zeigt Justice League-Mitglied in DC-Fortsetzung

In Shazam! Fury of the Gods taucht Gal Gadot als Wonder Woman aka Diana Prince auf. Die Rolle hat sie schon in mehreren DC-Projekten gespielt. Ihren ersten Auftritt lieferte sie in Batman v Superman: Dawn of Justice ab, ehe mit Wonder Woman ihr erster Solofilm folgte. Der wurde mit Wonder Woman 1984 fortgesetzt. Auch bei Justice League bzw. Zack Snyder's Justice League war Gadot als Amazonenprinzessin dabei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Regisseur David F. Sandberg zeigt sich auf Twitter wenig begeistert von der Enthüllung. Den Fans empfiehlt er, sich vorerst vom Promo-Material fernzuhalten, wenn sich ohne allzu großes Vorwissen ins Kino gehen wollen. In den sozialen Netzwerken verbreitet sich der Shazam 2-Trailer dennoch wie ein Lauffeuer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bereits der erste Shazam!-Filme spielte mit einem Justice League-Cameo. Damals war es Superman, den wir allerdings nur zur Hälfte zu Gesicht bekommen haben. Erst in Black Adam lieferte Henry Cavill einen richtigen Cameo als Mann aus Stahl ab. Doch mehr werden wir von ihm im DC-Universum vermutlich nicht mehr sehen.

Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran tüfteln aktuell an einem neuen DC-Universum, das sich von fast allen SnyderVerse-Elementen löst. Umso schöner ist es, dass uns Shazam! Fury of the Gods die Möglichkeit gibt, uns von Gal Gadots Wonder Woman zu verabschieden, sollte der Cameo tatsächlich ihr letzter Auftritt sein.

Wann startet Shazam 2 mit Wonder Woman im Kino?

Shazam! Fury of the Gods startet am 16. März 2023 in den deutschen Kinos. Darüber hinaus erwarten uns dieses Jahr drei weitere DC-Filme. Im Juni erscheint The Flash. Im August lernen wir Blue Beetle kennen. Und im Dezember kommt Aquaman and the Lost Kingdom als letzter Film der alten DC-Ära ins Kino.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.