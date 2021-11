American Horror Story: Alle 10 Staffeln und Folgen mit Titeln und Streaming-Info

Die 10. Staffel von American Horror Story ist bereits da. Wir haben für euch eine Auflistung, wie die Staffeln heißen und wo sie zum Streamen sowie Kauf verfügbar sind.

Die Anthologieserie American Horror Story feierte 2011 ihre Premiere. Jede Staffel erzählt dabei ihre ganz eigene, in sich abgeschlossene Handlung. Allerdings tauchen diverse Darsteller in verschiedenen Rollen zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten immer wieder auf. Dies betrifft zum Beispiel Jessica Lange, Kathy Bates oder Sarah Paulson.



So heißen die Staffeln von American Horror Story

Jede Staffel von American Horror Story hat einen eigenen Titel.

Die Horror-Anthologie wurde bereits bis zur 13. Staffel verlängert. Die Staffel 11, 12 und 13 haben allerdings noch keinen Titel. 2021 erschien zudem mit American Horror Stories eine Spin-off-Serie, die pro Folge eigenständige Gruselgeschichten erzählt.

So viele Folgen hat jede Staffel von American Horror Story

American Horror Story ist eine langlebige Serie. Wenige andere Horrorserien haben es auf derart viele Staffeln gebracht. Die Showrunner passten sich an die sich ständig verändernden Bedingungen der Serienlandschaft an. Zudem steht der Inhalt im Fokus, so dass die Anzahl der Folgen pro Staffel auch variiert und nicht statisch ist.

Staffel 1 - 12 Folgen



Staffel 2 - 13 Folgen

Staffel 3 - 13 Folgen

Staffel 4 - 13 Folgen

Staffel 5 - 12 Folgen

Staffel 6 - 10 Folgen

Staffel 7 - 11 Folgen

Staffel 8 - 10 Folgen

Staffel 9 - 9 Folgen

Staffel 10 - 10 Folgen

Hier könnt ihr American Horror Story streamen und kaufen

Produziert wird American Horror Story vom US-Pay-TV-Kabelsender FX , der auch hinter Serien wie Legion, Fargo und Sons of Anarchy steckt. In Deutschland könnt ihr die Serie auf unterschiedlichen Streaming-Portalen streamen und schauen.

© FOX American Horror Story

Es variieren lediglich die zur Verfügung stehenden Staffeln wie der Preis.

Netflix: Auf Netflix gibt es aktuell 9 Staffeln von American Horror Story zu sehen. Für Abonnenten ist dies kostenlos.

Amazon Prime: Der Branchenriese bietet die 10 erschienenen Staffeln zum Kauf an. Pro Folge werden 2,99 Euro fällig.

Ähnliche Kauf-Angebote, bei denen auch schon 50 Cent weniger pro Episode zu bezahlen sind, halten Google Play, Maxdome, iTunes sowie Rakuten TV parat.

Wann startet die 10. Staffel von American Horror Story?

In den USA wurde die 10. Staffel namens Double Feature bereits beim Sender FX ausgestrahlt. Diese Staffel teilt sich erstmals in zwei unabhängige Ministaffeln mit den Titeln Red Tide und Death Valley. In Deutschland feierte Staffel 10 ihre Premiere am 22. Oktober 2021 bei ProSieben Fun. Wann American Horror Story: Double Feature bei Netflix oder Disney+ zum Streamen bereit steht, ist aktuell noch nicht bekannt.

Vor American Horror Story: Double Feature - Welche Staffeln lohnen sich wirklich?

American Horror Story ist die populärste Horrorserie weltweit und wir prüfen im Podcast, welche Staffel sich wirklich lohnen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Podcast gehen Max Wieseler und Esther Stroh dem Phänomen auf den Grund und geben euch einen Überblick über die Horror-Geschichten der ersten 9 Staffeln, die Darsteller/innen, Monster und die komplexe Timeline, die alles miteinander verbindet.



Was haltet ihr von American Horror Story? Ist sie auch nach 10 Staffeln immer noch spannend?