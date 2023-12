Aquaman 2 versteckt Anspielung auf einen der besten Horror-Filme aller Zeiten – ihr habt nur eine Sekunde Zeit, es zu bemerken

Ziemlich früh lässt sich in der Aquaman-Fortsetzung eine Texas Chainsaw Massacre-Referenz entdecken. Wir erklären euch die markerschütternde Horror-Hommage.

Neben den Aquaman-Filmen ist James Wan vor allem als Horror-Regisseur von Werken wie Saw, Insidious und Conjuring - Die Heimsuchung bekannt. Seine große Liebe für das Genre bringt er aber auch in seine Superhelden-Blockbuster ein. Der erste Aquaman-Teil bestach schon mit der beklemmenden The Trench-Sequenz, aus der sogar einmal ein eigener Film entstehen sollte. 2021 wurde das Spin-off jedoch eingestampft.

Auch in den gerade im Kino laufenden DCEU-Abschluss Aquaman: Lost Kingdom hat Wan mindestens eine deutliche Horror-Referenz eingebaut. Sie ist nur eine Sekunde lang und hat mit der Tonspur zu tun.

In Aquaman 2 versteckt sich eine Texas Chainsaw Massacre-Hommage

Ziemlich früh in Wans DC-Blockbuster begeben sich der Bösewicht David Kane aka Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), der Marine-Biologe Stephen Shin (Randall Park) und ein Tauch-Team auf den Meeresgrund, wo sie ein Artefakt in Form von einem schwarzen Dreizack finden, der böse Mächte entfesseln kann. Als das Team beim Tauchen davor auch auf alte Unterwasser-Statuen stößt, machen sie Fotos davon.

Das Geräusch, das dabei zu hören ist, taucht auch in den ersten 30 Sekunden von Tobe Hoopers Horror-Meilenstein Blutgericht in Texas aka The Texas Chain Saw Massacre auf. Hier buddelt ein Grabräuber diverse Leichenteile aus, um aus ihnen eine bizarre Figur aufzustellen, die gleich zu Beginn des Horror-Schockers zu sehen ist. Das eine Sekunde lange Geräusch, das das Blitzlicht in den Gräbern in Hoopers Werk erzeugt, ist auch in Aquaman 2 beim Blitzlicht-Fotografieren unter Wasser zu hören.

Hier hört ihr das beklemmende Texas Chain Saw Massacre-Geräusch (nach ca. 12 Sekunden) im Video:

Falls ihr Hoopers Meisterwerk komplett schauen wollt, könnt ihr The Texas Chain Saw Massacre bei Paramount+ im Abo streamen. *

So geht es nach Aquaman 2 mit dem DC-Filmuniversum weiter

Das Superhelden-Sequel ist der Abschluss des DC Extended Universe, das 2013 mit Zack Snyders Man of Steel begann. Nach Aquaman 2 wird das Comicfilm-Franchise von Produzent Peter Safran und Regisseur James Gunn komplett neu gestartet. Den Anfang aus dem vorgestellten DC-Plan macht 2025 Superman: Legacy, den Gunn selbst inszeniert.

