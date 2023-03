Atombomben-Film von Inception-Macher Christopher Nolan soll massig Überlänge haben: Laufzeit von Oppenheimer angeblich enthüllt

Der bisher längste Christopher Nolan-Film ging noch unter drei Stunden. Sein kommender Blockbuster Oppenheimer soll diesen Rekord angeblich toppen.

Während ein Film wie Dunkirk noch mit einer kompakten Laufzeit von 106 Minuten überraschte, verabschiedet sich Christopher Nolan wohl endgültig von kürzeren Blockbustern. Seinen bisher längsten Film Interstellar (169 Minuten) soll der Regisseur mit seinem kommenden Werk wohl nochmal übertrumpfen. Oppenheimer ist angeblich so lang wie Avengers: Endgame.

Schaut hier noch den deutschen Oppenheimer-Trailer:

Oppenheimer - Trailer (Deutsch) HD

Nolan-Epos Oppenheimer soll sein bislang längster Film sein

World of Reel berichtet, dass der frühere Hollywood Reporter-Journalist Matt Belloni in seinem Newsletter über die angebliche Laufzeit von Nolans neuem Film schreibt. Vor dem Kinostart im Juli könnten natürlich nochmal Änderungen an der Laufzeit im Schnitt vorgenommen werden. Zurzeit soll Oppenheimer aber stolze drei Stunden lang sein. Damit wäre er der bisher längste Film von Christopher Nolan.

Oppenheimer basiert auf der wahren Geschichte rund um die Entstehung der ersten Atombombe durch den Physiker J. Robert Oppenheimer im Zweiten Weltkrieg. Die Hauptrolle spielt Cillian Murphy, während Nolans kommender Blockbuster ein Mix aus Biopic, Kriegsfilm und Thriller werden soll. In der Handlung soll es vor allem um das moralische Dilemma rund um den Bau dieser Massenvernichtungswaffe gehen.

Neben Murphy spielen in Oppenheimer unter anderem noch Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh und Matthias Schweighöfer mit. Nolans neuer Film startet in Deutschland am 20. Juli 2023 im Kino.