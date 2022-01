Avengers-Muskelkrieg: Robert Downey Jr. und Co. fanden Chris Hemsworth "zu gutaussehend"

Jeremy Renner sprach in einem Podcast über seine Karriere und natürlich Avengers, speziell das einschüchternde Kennenlernen von Chris Hemsworth und Robert Downey Jr.

Jeremy Renner ist der geborene Podcast-Gast, denn der Schauspieler hatte eine vergleichsweise lange Karriere mit vielen Umwegen, bevor er im Oscar-Film Tödliches Kommando - The Hurt Locker von Kathryn Bigelow besetzt wurde. In einem neuen Podcast-Auftritt gab er kürzlich diverse Anekdoten aus seinem abwechslungsreichen Leben preis und beschrieb, wie die Avengers-Herren zum ersten Mal auf Neuling Chris Hemsworth reagierten.



Hawkeye-Star Jeremy Renner blickte in einem Podcast zurück auf seine (Marvel-)Karrire

Zunächst erklärte Jeremy Renner in der neuen Folge von Armchair Expert mit Dax Shepard, warum er zeitweise als Makeup-Artist arbeitete und dass er nebenbei mit einem Freund eine Firma für Renovierung und Wiederverkauf von Häusern betreibe. Letzteres sei einer der Gründe, warum er nach eigenen Aussagen beim Filmemachen nicht mehr aufs Geld schiele. Er könnte ja jederzeit auf sein anderes Standbein setzen.

Nach etwa einer halben Stunde ging das lockere, hörenswerte Gespräch dann auf das Thema Marvel Cinematic Universe über. Renner hatte seinen ersten Auftritt im MCU in der Abspannsequenz von Thor (2011) und feierte dann in Marvel's The Avengers (2012) seinen offiziellen Einstieg ins Superhelden-Team. Es war ein Wiedersehen mit Hollywood-Größen und das Kennenlernen eines Neulings.

Niemand kannte Chris Hemsworth, aber er machte Eindruck auf die Avengers

Die Filmografie des Australiers Chris Hemsworth bestand zum Zeitpunkt des Drehs im April 2011 aus Serien-Auftritten in seiner Heimat, ein paar Nebenrollen (etwa in Star Trek), Thor natürlich und dem mehrfach verschobenen The Cabin in the Woods. Von allen Avengers war Chris Hemsworth der am wenigsten bekannte Darsteller. Aber er machte offenbar sofort Eindruck.

Zunächst verglich Renner die ungewöhnliche Erfahrung am Set mit der eines Sportlers, der in ein neues Team kommt. Dann erklärte er:

Renner: 'Ich kannte [Robert Downey Jr.], ich kannte [Scarlett Johansson], nur Hemsworth kannte ich nicht.'

Shepard: 'Laut dem, was ich so höre, ist er ein ziemlich toller Typ.'

Renner: 'Ja, er ist großartig, aber das wussten wir nicht. Am ersten Tag spazieren wir alle in unseren Kostümen herum, es sieht also aus wie Halloween. Wir sind voller Vorfreude, aber fühlen uns auch genauso lächerlich. Ich glaube, wir kannten uns alle von irgendwoher, mit der Ausnahme dieses Hemsworth-Typen, weil er aus Australien kommt.'

Und weiter:

'Und er ist der größte, der am besten aussehende... Downey reagierte so: 'Wir müssen ihm die Knie brechen. Wir müssen ihn ausschalten. Dieser Typ sieht zu gut aus. Er ist zu groß, er ist zu charmant, scheiß auf diesen Typen!'

Von diesen (ein wenig eingeschüchterten) Späßen abgesehen fühlte sich der Avengers-Dreh für Jeremy Renner aber auch sonst an wie ein Haufen "Drittklässler auf einem Spielplatz". Das könnt ihr im Podcast ab Minute 35 hören:

Seine Beschreibung der Verbindung zwischen den ursprünglichen sechs Avengers erinnert zudem an die Geschichten vom Herr der Ringe-Set, inklusive gemeinsamer Tätowierung der Gefährten, welche den Zusammenhalt besiegelt.

Jeremy Renner und Chris Hemsworth im MCU: Was steht als nächstes an?

Nach dem Ausstieg von Chris Evans und Robert Downey Jr. ist Chris Hemsworth einer der tragenden Stars des Film-Universums geworden. Als nächstes wird er seine Zugkraft als Donnergott in Thor 4: Love and Thunder von Taika Waititi unter Beweis stellen. Noch dieses Jahr soll das Abenteuer in die deutschen Kinos kommen.

Die Zukunft von Jeremy Renner im MCU ist indes ungewiss. Die Serie Hawkeye lief Ende letzten Jahres bei Disney+. Damals erklärte Renner gegenüber Gamesradar , er hätte keine Ahnung, wohin seine Marvel-Zukunft ihn führen werde.



