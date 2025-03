Bei Amazon Prime streamt jetzt ein gigantisches Blockbuster-Event – aber ihr müsst aufpassen, was ihr davon schaut

Gleich zwei Versionen eines epischen Superhelden-Blockbusters streamen neu im Amazon Prime-Abo. Eine davon könnt ihr euch aber getrost sparen.

Über Jahre arbeitete Zack Snyder als DC-Regisseur an einem epischen Blockbuster-Event, das bekannte Held:innen wie Batman, Superman und Wonder Woman ähnlich wie Marvels Avengers in einem Team-Film zusammenbringen sollte. Das Ergebnis startete 2017 mit dem Titel Justice League im Kino, hatte mit Snyders Vision aber fast nichts mehr zu tun.

Der Veröffentlichung dieser Version ging eine extrem turbulente Produktionsgeschichte voraus. Jahre später bekam der Regisseur jedoch die Chance, eine Art Director's Cut fertigzustellen, die als legendärer Snyder-Cut bekannt ist. Bei Amazon Prime könnt ihr ab jetzt beide Justice League-Fassungen im Abo streamen. Eine davon solltet ihr aber ignorieren.

Zwei Justice League-Versionen streamen bei Prime, aber nur der Synder-Cut lohnt sich

Die Geschichte der zwei stark unterschiedlichen Justice League-Versionen würde locker einen ganzen Artikel füllen. Daher hier die Zusammenfassung: Das Studio Warner Bros. soll von Anfang an unzufrieden mit Snyders sehr düsterer Vision für den Film gewesen sein und mehr Humor gefordert haben.

Wegen eines Todesfalls in seiner Familie zog sich der Regisseur dann aus der Postproduktion zurück. Joss Whedon, der den ersten Avengers-Film gedreht hat, wurde für Nachdrehs angestellt. Am Ende wurde ein Großteil von Snyders ursprünglichen Szenen komplett ersetzt. Dadurch ist die 2017er-Version von Justice League mehr unausgegorenes Stückwerk, das sich nie zwischen den Visionen der beiden Regisseure entscheiden kann.

Im Netz versammelten sich währenddessen zahlreiche Snyder-Fans, um lautstark die Original-Version des DC-Blockbusters einzufordern. Dabei ging es nicht nur mit legalen Mitteln zu. 2021 bekam der Regisseur von Warner tatsächlich noch Budget, um seinen Snyder-Cut für den Streaming-Dienst HBO Max (mittlerweile nur Max) zu realisieren. Im gleichen Jahr erschien schließlich der Snyder-Cut.

Der Snyder-Cut von Justice League ist ein epischer Superhelden-Höhepunkt

Der stark überarbeitete, epische 4 Stunden laufende Snyder-Cut von Justice League ist ein völlig anderer Film als die 2017er-Version. Neben inszenatorischen Veränderungen, zu denen ein anderes Seitenverhältnis, ein neuer Score und andere Farbgebung gehören, wirken einzelne Figuren im Snyder-Cut von Justice League wie ausgewechselt.

Ray Fishers Cyborg wird zur vollwertigen, viel tiefer entwickelten Figur und gleichzeitig zum emotionalen Herzstück der Handlung. Bösewicht Steppenwolf, dessen Design in der ersten Fassung schon stark kritisiert wurde, wurde außerdem mit einem veränderten Look integriert.

Ansonsten ist die XXL-Fassung von Justice League vor allem durch und durch ein Zack Snyder-Film. Mit bombastischen Einstellungen, die bildgewaltig und überstilisiert auf einen einprasseln, entwickelt der Blockbuster einen komplett neuen Rhythmus. Die perfekte Justice League-Version wird es wahrscheinlich nie geben, aber diese Fassung kommt der gewaltigen Ambition des Regisseurs sehr nah.

