Bei Amazon sichern: Der bisher beste Fantasy-Film des Jahres, den im Kino viel zu wenige gesehen haben

Der Heimkino-Release von Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben naht und schon jetzt kann man den eher wenig beachteten Fantasy-Film bei Amazon auf Disc sowie als Stream vorbestellen.

Im Umfeld starker Kino-Konkurrenz wie John Wick: Kapitel 4 oder Der Super Mario Bros. Film gestartet, hat der am 30. März angelaufene Dungeons & Dragons: Ehre unter Diebe mit Chris Pine und Michelle Rodriguez vergleichsweise wenig Zuschauer in die Kinos gelockt.



Dabei lassen sich mindestens drei gute Gründe finden, warum sich der Fantasy-Abenteuerfilm wirklich lohnt. Jetzt könnt ihr den nach Eigendarstellung "besten Film des Jahres" anlässlich der Heimkinoveröffentlichung am 15. Juni bei Amazon auf normaler Blu-ray *, in 4K/UHD *, auf DVD * sowie als Stream bei Prime * vorbestellen.

Das bietet Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Basierend auf dem Universum des berühmten Rollenspiels Dungeons & Dragons erinnert Ehre unter Dieben an eine Mischung aus Herr der Ringe, Harry Potter und Gladiator mit viel Action und Witz. Ein charmanter Dieb versammelt eine Bande Außenseiter in epischer Mission um sich, um eine verlorene Reliquie zu beschaffen. Doch wie üblich laufen die Dinge nicht wie sie sollen, als sich die Held:innen mit den falschen Leuten anlegen.



Während an den Kinokassen bisher noch nicht mal 200 Millionen US-Dollar weltweit zusammengekommen sind (via boxofficemojo.com ), hat der Film bei der Moviepilot-Community derzeit eine solide Wertung von 7,2. Auch die Kolleg:innen von Filmstarts haben gute 3,5 von 5 Sternen vergeben und resümieren: "Das könnte der Anfang von etwas ganz Großem sein!". Wer den Streifen also noch nicht gesehen hat oder sich auch nach dem Kinobesuch für zu Hause sichern möchte, kann jetzt getrost zugreifen.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben begeistert darüber hinaus auch mit dem Cameo-Gastauftritt eines Hollywood-Stars, mit dem vermutlich die wenigsten Fans der Fantasy-Reihe gerechnet haben. Falls ihr euch für cooles Merchandise zum Film interessiert, könnt ihr euch aktuell auch eine passende, ultra-realistische Drachenfigur nach Hause holen.

