Bei Netflix gibt's die erschreckendste Serienkiller-Serie überhaupt: Wir haben 4 Jahre auf Staffel 3 gewartet und jetzt ist sie für immer verloren

Im Netflix-Abo könnt ihr ein Crime-Juwel streamen, das tief in die Psyche berüchtigter Serienkiller eintaucht. Leider wird es die heiß ersehnte 3. Staffel wohl nie geben.

Neben Film-Meisterwerken wie Fight Club und Verblendung hat David Fincher als Serien-Schöpfer eine langjährige Heimat bei Netflix gefunden. Zu seinen Kreationen als Produzent zählt auch die hypnotische Serienkiller-Studie Mindhunter. In bislang zwei Staffeln tauchen hier zwei FBI-Ermittler in die seelischen Abgründe bekannter Persönlichkeiten wie Charles Manson ein.

Falls ihr Mindhunter noch gar nicht kennt, legen wir euch die Serie an dieser Stelle mal wieder ans Herz. Leider ist sie bis heute ein Geheimtipp geblieben, weshalb es eine 3. Staffel ziemlich sicher nie geben wird.

Mindhunter ist furchteinflößendstes Serienkiller-Programm ohne explizite Details

In der Handlung der Netflix-Serie arbeiten die ungleichen FBI-Ermittler Holden Ford (Jonathan Groff) und Bill Tench (Holt McCallany) zusammen, um Taten und Denkweisen von Serienkillern zu analysieren. Die in den späten 1970ern angesiedelte Serie beleuchtet die Entstehung des modernen Profiling-Verfahrens und setzt sich regelmäßig mit realen Persönlichkeiten wie Ed Kemper, Son of Sam und Charles Manson auseinander.

Die Verbrechen selbst spart Mindhunter dabei meist aus. Vielmehr geht es in der David Fincher-Produktion um das Grauen, das allein durch Gespräche und Schilderungen im Kopf entsteht. Indem die gerne mythologisch überhöhten Serienmörder so menschlich wie selten präsentiert werden, ist Mindhunter die wohl unheimlichste Serienkiller-Serie überhaupt.

Die 3. Staffel des Netflix-Juwels wurde 2023 endgültig abgesagt

Im Netflix-Abo könnt ihr bisher 2 Staffeln mit insgesamt 19 Folgen streamen. Nachdem die 2. Staffel 2019 erschienen ist, fiebern Fans seit Jahren auf eine 3. Staffel hin. In einem Interview von 2023 sprach Fincher darüber, dass Netflix Mindhunter nicht mehr fortsetzen wird. Die Serie soll ziemlich teuer sein und dafür kein Publikum erreichen, dass der Streaming-Dienst als groß genug einstuft.

Ob die Serie bei einem anderen Streaming-Dienst landen könnte, ist zurzeit nicht bekannt. Momentan sieht es so aus, als würde Mindhunter keine 3. Staffel mehr bekommen.

