Bei Netflix gibt's jetzt einen der besten Horror-Filme der letzten Jahre: Dagegen ist Fear Street ein Witz

Zeitgleich zur Fear Street-Trilogie hat Netflix einen sehr ähnlichen, aber bedeutend besseren Horrorfilm ins Angebot geholt. Lest, warum sich der Geheimtipp lohnt.

An diesem Wochenende veröffentlicht Netflix den letzten Teil der Fear Street-Trilogie, die bei Horrorfans eher durchwachsen ankam. Als Alternative bieten wir (und Netflix) euch einen Horrorfilm an, der einen sehr ähnlichen Stil verfolgt und zu den besten der letzten 10 Jahre gehört. Ja, The Final Girls schaffte es sogar in unsere Top 100 der besten Filme des vergangenen Jahrzehnts.

The Final Girls: Ein Horror-Slasher-Geheimtipp bei Netflix

In The Final Girls aus dem Jahr 2015 übertritt eine Gruppe Jugendlicher (Vikings-Star Alexander Ludwig unter anderem) die Schwelle zwischen Film und Realität. Sie fallen genau genommen in einen typischen Slasher der 70er/80er-Jahre. Das ist nicht nur wahnsinnig unterhaltsam, sondern auch bildgewaltig und berührend.

Für echte Slasher- und Horror-Fans

Bei Netflix: Warum lohnt sich The Finals Girls mehr lohnt als Fear Street

Die ersten zwei Fear Street-Teile beziehen sich ebenfalls eng auf die Slasher-Strömungen der 70er- und 90er Jahre, also alles zwischen Freitag der 13. und Scream - Schrei!. Während Fear Street sein Referenzprogramm aber eher stumpf abspult, nutzt The Finals Girls den Ansatz, um seine Geschichte auf ein unerwartet hohes Level zu heben.

The Final Girls ist der beste unter den postmodernen Slasher-Filmen, weil er in die Genre-Dekonstruktion eine markerschütternd traurige Mutter-Tochter-Geschichte einflechtet. Amanda (Malin Akerman) spielte die Scream-Queen eines Kult-Slashers und stirbt unerwartet. Max (Taissa Farmiga) bricht bei einer Wiederaufführung durch die Kinoleinwand und trifft auf das Film-Ich ihrer Mutter. Im Finale treffen die Realitäten aufeinander wie zwei Meere, woraus sich Bilder ergeben, die schöner sind als jeder Sonnenaufgang.



