Bei Netflix startet in 6 Tagen ein extrem teurer Sci-Fi-Western, dessen Heldin gegen eine gigantische Armee antritt

In einer Woche startet bei Netflix ein bildgewaltiges Sci-Fi-Epos mit Western-Elementen. Eine junge Frau stellt sich dort der Armee eines ganzen Universums entgegen.

Steuern sind kein Spaß. Aber wenn ein galaktisches Imperium die Bewohner eines friedlichen Mondes mit brutaler Gewalt unterdrückt, wirkt das Finanzamt dagegen gnädig. Auf Netflix führt Sofia Boutella (Atomic Blonde) in Kürze als Kriegsveteranin die Revolution gegen eine grausame Übermacht an. Mit Sci-Fi-Waffen und Western-Latzhose. Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers erscheint am 22. Dezember 2023 auf Netflix.

Netflix' 166 Millionen Dollar teurer Sci-Fi-Western soll in einer härteren, zweiten Version erscheinen

Rebel Moon dreht sich um die junge Kora (Boutella), deren idyllisches Zuhause eines Tages von waffenstarrenden Soldaten unter Admiral Noble (Ed Skrein) heimgesucht wird. Um der Unterdrückung zu entgehen, wirbt sie auf den Nachbarplaneten um schlagkräftige Mitstreiter wie den Ex-General Titus (Djimon Hounsou).

Netflix Sofia Boutella in Rebel Moon

Die bisherigen Rebel Moon-Trailer versprechen eine einzigartige Welt, die Sci-Fi-Schlachten mit Western-Schauwerten verbindet. Nichtsdestotrotz hat der Film große Vorbilder: Die Story etwa orientiert sich an Meisterwerken wie Die sieben Samurai und dessen Remake Die glorreichen Sieben. Wem das gefällt, der kann sich auf viel Nachschub freuen.

Regisseur Zack Snyder (300, Justice League) hat von Netflix für seinen bildgewaltigen Sci-Fi-Western nämlich Carte blanche bekommen. Auf den ersten Film folgt im April 2019 das Sequel Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin. Darüber hinaus sind weitere Projekte für das Sci-Fi-Universum von Rebel Moon geplant, u.a. eine Serie und ein Podcast. Die beiden Filme allein sollen laut Vanity Fair 166 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Wie Snyder bereits enthüllte, wird neben der ersten Streaming-Fassung von Kind des Feuers auch eine blutigere zweite Fassung erscheinen (via Deadline ), die auf ein amerikanisches R-Rating ausgerichtet ist (das sich in Deutschland häufig in einer Freigabe ab 16 Jahren äußert). Der Regisseur beschreibt die auch als Director's Cut beschriebene Version mit den Worten "sehr hart, sexy, brutal" und "verrückt". Wann genau sie veröffentlicht wird, ist bisher nicht bekannt.

