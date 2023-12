Einen der brutalsten Western aller Zeiten jetzt gratis streamen: Kurt Russell und Patrick Wilson reiten in die Hölle auf Erden

Western gelten normalerweise nicht als schwer zu verdauende Kost. Doch dieses Abenteuer im Wilden Westen ist eine Ausnahme und verstört selbst Hartgesottene.

Netflix hat den wohl härtesten Western aller Zeiten aus dem Programm geworfen, aber abgebrühte Streamende mussten zum Glück nicht lange warten, um sich Bone Tomahawk wieder ins Wohnzimmer zu holen: Nach drei Tagen Netflix-Abstinenz schockt das Abenteuer ab dem heutigen 17. Dezember 2023 bei Amazon Freevee * weiter.

Bone Tomahawk mit Kurt Russell: Die Gewalt im ultra-harten Western erreicht ein neues Level

Die Western-Handlung von Bone Tomahawk ist schnell erzählt: Im Jahr 1890 entführt ein indigener Höhlen-Stamm, der sogar unter den anderen Ureinwohnern Amerikas verschrien ist, mehrere Menschen einer Siedlung. Der verletzte Farmer-Ehemann (Patrick Wilson), einer der Verschleppten sowie der in die Jahre gekommene Sheriff (Kurt Russell) formen daraufhin einen Suchtrupp, um ihre Familienmitglieder und Freunde zu retten. Doch wie viel Zeit bleibt ihnen tatsächlich, wenn sie zugleich wissen, dass die Entführer Kannibalen sind?

Universal Schmerzen in Sicht bei Bone Tomahawk

132 Minuten zieht Bone Tomahawk die Spannungsschraube an, um sie am Ende in einem Blutbad zu entladen. Etwas Derartiges hat sich in einem Western ganz sicher noch nie so verstörend und explizit abgespielt hat. Für abgestoßene Mageninhalte wird an dieser Stelle ebenso wenig Haftung übernommen wie für Bilder, die ihr nie wieder aus dem Gedächtnis bekommt.

Denn selbst wer sich als Film-Fan gegen Brutalität abgehärtet glaubt, muss sich beim Einsatz der titelgebende Waffe vor Augen führen, dass eine FSK 18-Freigabe noch nie so gerechtfertigt war wie in Bone Tomahawk. Wer andere Filme von S. Craig Zahler (Brawl in Cell Block 99) kennt, hat vielleicht eine ungefähre Vorstellung, was einen hier erwartet, wenn der heldenhafte Western-Held ins Schlachthaus geführt wird.

Wie ihr den Horror-Western Bone Tomahawk schauen könnt

Amazons Gratis-Streamingdienst Freevee ist übrigens nicht die einzige Möglichkeit, um Bone Tomahawk zu schauen. Von Paramount+ * war der Western nie verschwunden. Streamende mit Werbe-Abneigung können den Film dort ohne Unterbrechungen schauen. Zum Beispiel über das 7-tägige Probeabo (auch bei Amazon) *. Oder ihr holt euch gleich die DVD oder Blu-ray * nach Hause.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.