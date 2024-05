Bei Netflix: Vergessener Kevin Costner-Western, dessen Set 13 Jahre später für ein Will Smith-Desaster abgefackelt wurde

Für Yellowstone-Star Kevin Costner begann die Western-Karriere bereits 1985. Das Set seines Abenteuer-Films ging später in Flammen auf – und Will Smith ist schuld.

Western und Kevin Costner sind eine perfekte Kombination. Die Serie Yellowstone wurde zu einem wahren Phänomen und mit Horizon erschafft der Star derzeit das größte Western-Epos des Jahrzehnts. Wie sehr ihm das Genre am Herz liegt, verdeutlichte schon sein Regie-Debüt Der mit dem Wolf tanzt.

Etwas in Vergessenheit geraten ist hingegen Kevin Costners erste Western-Rolle in Silverado, mit der er 1985 seinen Durchbruch als Leinwand-Star begann. Was die wenigsten Fans aber wissen: Silverado hat eine tragische Verbindung zu einem der größten Will Smith-Flops überhaupt.

Für den Kevin Costner-Western wurde eine legendäre Filmstadt erbaut: Ein Brand zerstörte sie

In dem von Lawrence Kasdan inszenierten Western Silverado spielt Kevin Costner den Cowboy Jake, der sich mit drei weiteren Revolverhelden auf die gefährliche Reise in Richtung Silverado begibt. Auf ihrem Abenteuer muss sich das Quartett gegen Räuberbanden und finstere Landbesitzer zur Wehr setzen. Das Vermächtnis dieses Western-Klassikers wurde aber 13 Jahre später indirekt von Will Smith zerstört.

Sony Pictures Kevin Costner in Silverado

Für den Dreh von Silverado wurde im US-Bundesstaat New Mexiko eine ganze Westernstadt auf der sogenannten Cook Ranch errichtet. Das Filmset diente als Kulisse für zahlreiche Hollywood-Produktionen – bis im Jahr 1998 Wild Wild West dort gedreht wurde.

Während der Dreharbeiten des Western-Flops, den Will Smith als größten Fehler seiner Karriere ansieht, kam es zu einem Unfall . Schuld war leider keine gigantische Robospinne, sondern fehlerhafte Pyrotechnik. Eine geplante Explosion geriet außer Kontrolle und zerstörte einen Großteil der Filmstadt.

Nach diesem Unfall wurde das Set glücklicherweise neu aufgebaut. Unter dem neuen Namen Cerro Pelon Ranch wurden in den Folgejahren hier weitere Blockbuster gedreht und das Filmset dank Produktionen wie Todeszug nach Yuma stetig erweitert. Sogar Szenen des Marvel-Films Thor wurden hier gedreht.

Kevin Costners erster Western: Wo ihr Silverado schauen könnt

Den Western-Film Silverado könnt ihr aktuell im Streaming-Abo bei Netflix sowie bei Sky Go und WOW schauen. Alternativ könnt ihr den Film auch bei anderen VoD-Anbietern wie Amazon Prime Video oder Apple TV kaufen und leihen.

Mit einer Durchschnittswertung von 7 von 10 Punkten wurde Silverado von der Moviepilot-Comunity auf Platz 3 der besten Western mit Kevin Costner gewählt – direkt hinter Der mit dem Wolf tanzt und Open Range - Weites Land. Das könnte sich zum Start seiner Western-Tetralogie Horizon nochmal ändern.



