Bald bei Netflix: Harry Potter-Star mit Hörnern in bizarrem Horrorfilm

Wer Netflix-Streamer ist und Daniel Radcliffe mag, hat allen Grund zur Vorfreude. Bei dem Anbieter gibt es bald einen der abgedrehtesten Filme mit dem Harry Potter-Star.

Daniel Radcliffe wurde durch die Harry Potter-Reihe zum Weltstar, mittlerweile aber kann er auf ein buntes Repertoire an Filmen aus verschiedensten Genres zurückblicken, in denen er mitgewirkt hat.

Der Horror-Thriller Horns sticht dabei definitiv heraus, denn seine Prämisse ist einfach zu abgedreht. Hier nämlich will Radcliffe einen Mord aufklären und zu diesem Zweck wachsen ihm buchstäblich Teufelshörner. Netflix nimmt den Film am 1. Juli 2020 in sein Programm auf.

Horns mit Daniel Radcliffe: Das erwartet euch bei Netflix

Horns beginnt sehr abgründig, denn Merrin - die Freundin des 26-jährigen Außenseiters Ig Perrish - wird vergewaltigt und ermordet im Wald aufgefunden. Ig gerät in Verdacht, der Täter zu sein und beinahe niemand glaubt ihm, als er auf seiner Unschuld beharrt.

Eines Tages jedoch erwacht er mit Hörnern auf der Stirn und plötzlich offenbaren ihm die Menschen aus seinem Umfeld ihre tiefsten Geheimnisse. Dies ist die große Chance für Ig: Kann er so den Mord an Merrin aufklären?

Mit Daniel Radcliffe: Seht den deutschen Trailer zu Horns!

Horns - Trailer (Deutsch) HD

Geht es darum, welcher der bis heute verrückteste Film mit Daniel Radcliffe ist, kann wohl allenfalls Swiss Army Man Horns das Wasser reichen. Die Regie-Arbeit von Alexandre Aja (High Tension) präsentiert uns einen wilden Genre-Ritt, der von Horror über Comedy bis Fantasy einiges zu bieten hat und sicher auch so manchen vor den Kopf stoßen kann - lohnend ist das Wagnis aber allemal.

In Deutschland lief Horns im Sommer 2015 in den Kinos, wo der Film eher ein Nischen-Dasein fristete. Wer ihn damals verpasst hat oder ihn neu entdecken will, erhält dazu sehr bald die Gelegenheit bei Netflix. Für alle Fans von Daniel Radcliffe hat der Streaming-Dienst momentan übrigens auch Die Frau in Schwarz und Die Unfassbaren 2 im Angebot.

