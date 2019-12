Besonderer Superman-Film: DC-Trailer zeigt Batman und Wonder Woman wie noch nie

Ist es ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, es ist Superman! Doch nicht der Mann aus Stahl, den jeder von uns kennt, denn der neue Film gibt der Superhelden-Ikone einen Twist.

Gerüchte, DC Comics und Warner Bros. wollten den Man of Steel so zeigen, wie wir ihn noch nie gesehen haben, kursierten bereits seit Anfang 2019. Vor gut fünf Monaten kündigten die Verantwortlichen ihren neuen Film, Superman: Red Son, schließlich auch offiziell an.

Nun gibt es einen ersten Trailer zum kommenden Zeichentrickfilm auf Englisch, welcher exklusiv von IGN veröffentlicht wurde. Das Video könnt ihr euch oben im Artikelbild und weiter unten anschauen.

Batman v Superman 2.0 - Duell der Giganten heizt den Kalten Krieg an

Das neueste Werk von Warner Bros. Animation basiert dabei auf dem gleichnamigen Comic Superman: Red Son aus dem Jahre 2003, welcher sich unter Superman-Fans schnell einen gewissen Kultstatus erarbeitete. Angesiedelt ist die Geschichte in einer alternativen Realität, welcher der uns bekannten Geschichte einen kleinen Twist verleiht: Was wäre, wenn Kal-L nicht in Smallville gelandet wäre?

In dieser Elseworlds-Story landete das Raumschiff des künftigen Manns aus Stahl in der Sowjetunion, genauer in der Ukraine. Superman wurde im Sinne des kommunistischen Systems der UdSSR erzogen und entwickelte sich im Laufe der Jahre zur mächtigsten Waffe der Sowjets. Eine Entwicklung, welche auch in anderen Teilen der Welt großes Interesse sowie Angst vor einer Eskalation des Kalten Krieges hervorruft.

Im Film treffen wir zudem noch weitere bekannte Gesichter des DC-Universums, beispielsweise den Terroristen Batman, die als Botschafterin in Russland stationierte Wonder Woman sowie Lex Luthor und mehrere Green Lanterns. Neben einem Blick auf die alternativen Versionen dieser Charaktere ist das Highlight des Trailers eine krachende wie blutige Konfrontation zwischen Superman und Batman.

Regie bei Superman: Red Son übernahm DC-Veteran Sam Liu, während das Drehbuch von J.M. DeMatteis beigesteuert wurde. In der englischen Fassung des Films sind unter anderem Jason Isaacs als Superman, Roger Craig Smith als Batman, Vanessa Marshall als Wonder Woman sowie Diedrich Bader als Lex Luthor zu hören.



Erscheint Superman: Red Son auch in Deutschland?

Um es kurz zu machen: Ja, auch der neuste Zeichentrickfilm aus dem Hause DC wird seinen Weg zu uns finden. Aus einem Eintrag bei Amazon geht hervor, dass Warner Bros. den Film hierzulande voraussichtlich am 19. März 2020 auf Blu-ray und DVD veröffentlichen wird.

Was haltet ihr vom ersten Trailer zu Superman: Red Son?