Birds of Prey-FSK: Harley Quinn konkurriert bei Altersfreigabe mit Joker

In wenigen Tagen startet Birds of Prey in den Kinos. Die FSK hat bereits ihr Urteil über den Harley Quinn-Film mit Margot Robbie gesprochen. Es wird ähnlich wild wie bei Joker.

In den USA hat Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn aufgrund der Darstellung von Gewalt, Sex und Drogen bereits ein R-Rating erhalten. Nun hat auch in Deutschland die FSK ihre Altersfreigabe für den neuen DC-Film mit Margot Robbie in der Hauptrolle ausgesprochen. Es sieht ganz so aus, als bleibt uns der harte Tonfall von Joker vorerst auch im DC-Universum erhalten.

Die Altersfreigabe der FSK zu Birds of Prey mit Margot Robbie

Bereits im Voraus war klar, dass es im Harley Quinn-Film etwas ruppiger zugehen wird. Dank dem Fazit der Freigabebescheinigung der FSK haben wir jetzt endgültige Gewissheit: Birds of Prey ist in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben. Damit teilt sich Margot Robbies zweiter Ausflug das gleiche FSK-Siegel, das zuletzt auch Joker beanspruchen konnte.

Die meisten Filme des neuen DC-Universums kamen mit einer FSK 12 in die Kinos. Lediglich Suicide Squad, in dem wir Margot Robbies Harley Quinn zum ersten Mal auf der großen Leinwand gesehen haben, wurde vor Joker und Birds of Prey mit einer FSK 16 bedacht. Das ist vor allem ein spannender Kontrast zum Marvel Cinematic Universe, das sich bisher konsequent gegen die höhere Altersfreigabe stellt.

DC befindet sich dagegen aktuell in einer geradezu experimentellen Phase. Aquaman und Shazam! bewegten sich zum Beispiel in eine deutlich humorvollere Richtung als Joker, der mehr mit einem abgründigen Drama als einer knallbunten Comicverfilmung gemein hatte. Birds of Prey scheint nun in einem wilden Mashup all die unterschiedlichsten DC-Elemente zu vereinen.

Nach Birds of Prey geht es im DC-Universum mit Wonder Woman 1984. Die Rückkehr von Gal Gadots Superheldin dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach aber wieder im FSK 12-Bereich einpendeln. Bereits der erste Teil erhielt das grüne Siegel. Ausgehend vom Trailer gibt es keinen Anlass, zu glauben, dass sich da bei der Fortsetzung etwas ändern wird.



Birds of Prey startet am 6. Februar 2020 in den deutschen Kinos.

Seht ihr die FSK 16 als Gutes Zeichen für Birds of Prey?