Birds of Prey mit Harley Quinn: Alle wichtigen Figuren aus den Comics erklärt

Seit ihrem Suicide Squad-Abenteuer hat Harley Quinn einige Freundinnen gefunden, die Birds of Prey, deren Unterstützung sie im Kampf gegen Gangsterboss Black Mask auch brauchen kann.

Das Superhelden-Jahr 2020 wird morgen mit Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn eröffnet. In dem Spin-off von Suicide Squad hat sich Harley vom Joker getrennt und zieht allein durch Gotham City, wo sie mit Bösewicht Black Mask aneinander gerät. Unterstützung erhält sie diesmal nicht von der Task Force X, sondern den Birds of Prey.

Nachfolgend wollen wir euch die Hauptcharaktere des kommenden DC-Films vorstellen, also Harley Quinn, die namensgebenden Birds of Prey sowie natürlich ebenfalls die Bösewichte Black Mask und Victor Zsasz.

Birds of Prey-Charakter Nr. 1: Harley Quinn

Anders als viele ihrer DC-Kollegen feierte Harley Quinn ihr Debüt 1992 in der Zeichentrickserie Batman: The Animated Series als Sidekick des Jokers. Da sie bei den Fans sehr beliebt war, fand sie 1993 den Weg in die Comics. Zunächst war sie primär an Jokers Seite zu finden, später wurde sie für die Suicide Squad rekrutiert und schloss sich den Gotham City Sirens an.

Ihre Origin-Story wurde dabei aus der Zeichentrickserie übernommen: Doktor Harleen Quinzel sollte den Joker therapieren, verliebte sich jedoch in den Schurken und fiel wenig später dem Wahnsinn anheim. In den New 52-Comics wurde diese Geschichte überarbeitet und Harleen verwandelte sich nach einem Bad in Chemikalien in Harley.

Harley Quinn verfügt über keinerlei Metakräfte, doch nachdem Joker versucht hatte, sie zu ermorden, bekam sie von Poison Ivy einen Power-Boost, der ihre Kraft, Geschwindigkeit sowie Ausdauer erhöhte und sie gegen Gifte immun machte. Im Kampf vertraut sie auf ihr akrobatisches Geschick in Kombination mit verschiedenen Waffen, etwa ihren Hammer.

Birds of Prey-Charakter Nr. 2: Black Canary

Dinah Lance ist die Tochter einer Superheldin, der ersten Black Canary, und eines Polizistin. Sie zählt zu den versiertesten Kämpfern des DC-Universums und verfügt mit ihrem sogenannten Canary Cry über eine Waffe, die Knochen und Gebäude zerschmettern kann.

Im Laufe der Jahre gehörte sie der Justice Society of America, der Justice League und den Birds of Prey an. Während ihrer Zeit bei der Liga entwickelte sich eine romantische Beziehung zwischen ihr und Superheld Green Arrow.

Birds of Prey-Charakter Nr. 3: Huntress

Wenn eine der Birds of Prey-Damen die Unterwelt Gotham Citys kennt, dann ist es Helena Bertinelli, die als Superheldin Huntress aktiv ist. Sie entstammt einer einflussreichen Mafia-Familie der Stadt und arbeitete zwischenzeitlich auch als Spionin.

Huntress ist für ihren äußerst brutalen, wenn auch nicht-tödlichen Kampfstil bekannt. Des Weiteren vertraut sie im Kampf auf diverse Messer sowie eines ihrer Markenzeichen, eine Armbrust.

Birds of Prey-Charakter Nr. 4: Renee Montoya

Ursprünglich sollte Renee Montoya ihr Debüt in Batman: The Animated Series feiern, doch kurzfristig wurde dieser Plan geändert und sie hatte ihren ersten Auftritt in Batman #475. Sie ist ein erfahrener Detective des Gotham City Police Departments.

Zumeist war Renee in den Comics als Nebencharakter zu sehen und gilt als erfahrene Kämpferin, auch wenn sie DC-Größen wie Black Canary nicht das Wasser reichen kann. Sie war eine Zeit lang in einer Liebesbeziehung mit Batwoman.

Birds of Prey-Charakter Nr. 5: Cassandra Cain

Cassandra Cain ist die Tochter von David Cain und Batman-Gegnerin Lady Shiva. Von ihrem Vater wurde sie von Kindesbeinen an in verschiedenen Kampfkünsten trainiert, weshalb Cassandra eine äußerst gefährliche Kriegerin ist.

Darüber hinaus ist sie das 4. Batgirl, auch wenn sie diesen Titel in den aktuellen Comics nicht mehr trägt. Gegenwärtig ist sie unter dem Namen Orphan aktiv. Ihr Training mit Batman verbesserte ihre ohnehin schon außerordentlichen Fähigkeiten nur noch mehr.

Batman Charakter Nr. 6: Black Mask

Roman Sionis hatte seinen ersten Auftritt in Batman #386 im Jahre 1985 und ist einer der einflussreichsten Gangsterbosse Gotham Citys sowie der Anführer der False Face Society. Seinen Namen verdankt Black Mask natürlich seiner schwarzen Maske, welche er ursprünglich aus einem Stück des Sarges seines Vaters fertigte.

In seiner langjährigen Comic-Geschichte erwies sich Black Mask als einer von Batmans gefährlichsten Gegenspielern. Roman ist ein kriminelles Genie, der zu den einflussreichsten und strategisch geschicktesten Gangsterbossen Gothams gehört. Darüber hinaus ist er ein exzellenter Nahkämpfer sowie ein meisterhafter Scharfschütze, der für seine tödliche Präzision gefürchtet ist.

Des Weiteren ist er für seine Foltertechniken gefürchtet, mit denen er manche seiner Opfer sogar in den Wahnsinn getrieben hat. Dies ist vermutlich neben seiner Maske sein größtes Markenzeichen, da er mit seiner physischen wie psychischen Folter bisher fast jeden Gegner brechen konnte. Eine Version Black Masks verfügt zudem über die Fähigkeit, mithilfe seiner Maske die Gedanken anderer Menschen kontrollieren zu können.

Birds of Prey-Charakter Nr. 7: Victor Zsasz

Victor Zsasz, auch Mister Zsasz genannt, feierte sein Debüt in Batman: Shadow of the Bat #1 im Jahre 1992. Er ist ein reueloser Soziopath, ein Serienmörder, der keinerlei Respekt gegenüber menschlichem Leben hat. Für jedes seiner Opfer ritzt er sich eine Narbe auf den Körper. Er mordet, da er vom Glauben angetrieben wird, Menschen seien lediglich hirnlose Roboter, die er von ihrem leeren Dasein auf Erden befreit.

Zsasz ist hochintelligent und körperlich sehr gut trainiert. Außerdem verfügt er über ein ausgeprägtes taktisches Verständnis, was ihn zu einem äußerst gefährlichen Gegner macht. Er ist darüber hinaus unberechenbar und ermordet wahllos Menschen.

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn startet am morgigen 6. Februar 2020 in den deutschen Kinos.

Freut ihr euch auf Birds of Prey?