Björns wahrer Vater: Vikings liefert versteckten Hinweis

Über Vikings schwebt die Vermutung, dass Rollo und nicht Ragnar Björns leiblicher Vater sein könnte. Eben dies hat sich eventuell schon früh in der Serie angedeutet.

Im 2. Teil von Staffel 6 hat Vikings noch einige Fragen zu klären, manche werden aber sicher unbeantwortet bleiben. Eher unwahrscheinlich ist zum Beispiel, dass wir erfahren, wer denn nun wirklich Björns leiblicher Vater ist - Rollo säte in Staffel 5 erhebliche Zweifel.

Offiziell gilt Björn (Alexander Ludwig) als Sohn Ragnars, aber wir haben erfahren, dass seine Mutter Lagertha früher auch eine Affäre mit Rollo hatte. Tatsächlich könnte die Serie in ihrer 1. Staffel bereits einen Hinweis gestreut haben, der auf Rollo hindeutet. Dieser wurde von einem User auf Reddit entdeckt.

Vikings: Rollo könnte wirklich Björns Vater sein

In der 5. Staffel Vikings behauptete Rollo (Clive Standen) ganz direkt, Björns Vater zu sein. Lagertha bestritt dies hingegen und auch Björn selbst wollte davon nichts wissen. Das allein allerdings widerlegt die Aussage natürlich noch nicht. Eine ganz bestimmte Szene mit Ragnar hat auf recht subtile Weise womöglich schon früh Rollos Vaterschaft verraten.

Gemeint ist der Moment aus der Episode Das Opfer, in dem sich Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel) verzweifelt an den Gott Odin wendet und ihn fragt: "Wer wird mir meine Söhne gebären?" Lagertha hat zu diesem Zeitpunkt gerade eine Fehlgeburt hinter sich, Björn jedoch ist bereits zur Welt gekommen.

Aber wenn Björn Ragnars Kind ist - müsste dieser dann nicht vielmehr von seinen "nächsten Söhnen" sprechen? So klingt es, als habe Ragnar noch gar keinen männlichen Nachkommen.

Spannend ist hier obendrein der Kontext, denn Ragnar ist anscheinend bereit, seinen guten Freund Athelstan zu opfern, damit ihm die Götter endlich einen Sohn schenken. Gehen wir davon aus, dass Björn wirklich Ragnars Sohn ist, erscheint diese empfindliche Opfergabe unnötig, wenn nicht gar total sinnlos. Warum derart dringend um etwas bitten, das bereits existiert?

Vikings und das Rätsel um Björns leiblichen Vater

Freilich gibt es in Vikings auch Aspekte, die auf Ragnar als Björns Vater hinweisen - darunter die Tatsache, dass Eisenseite ihm optisch viel stärker ähnelt als Rollo. Der allwissende Seher stellte Ragnars Vaterschaft zudem bislang weder direkt noch indirekt in Frage.

Ragnar verstarb bekanntlich in Staffel 4, während Rollo zwar noch lebt, sich seit der 5. Staffel aber rar gemacht hat. Ob wir den Herzog der Normandie im Finale erneut sehen, ist äußerst zweifelhaft. Der Showrunner Michael Hirst beantwortete die Frage nach einem Comeback der Figur kryptisch mit "'ja' und 'nein'".

Vermutlich muss am Ende jeder Fan das Rätsel für sich selbst lösen. Björn jedenfalls betrachtet definitiv Ragnar als seinen Vater, da er ihn aufgezogen und ihm alles beigebracht hat. Für Björn ist daher nebensächlich, von wem er gezeugt wurde. Allein die innere Verbundenheit zählt - und zu Rollos Pech hat er für eben diesen nicht besonders viel übrig.

