Blade Runner geht als Serie bei Amazon weiter: Alles zu Handlung, Start und Besetzung der Sci-Fi-Fortsetzung

Die Science-Fiction-Serie Blade Runner 2099 wird die Welt von Ridley Scott und Denis Villeneuve weiter ausbauen, diesmal als futuristische Serie bei Amazon Prime Video.

1982 erschuf Regisseur Ridley Scott mit Blade Runner einen wegbereitenden Sci-Fi-Film, der bis heute Kultstatus genießt. 2017 veröffentlichte Denis Villeneuve die Fortsetzung Blade Runner 2049. Dieses Jahr soll die Cyberpunk-Welt der Replikanten bei Amazon Prime ein Live-Action-Sequel in Serienform erhalten: Blade Runner 2099. Wir informieren euch hier mit ständigen Updates über alles Wichtige, inklusive:

Serienstart

Handlung von Blade Runner 2099

Cast und Crew der neuen Blade Runner-Serie

Sci-Fi-Franchise: Alle 7 Filme und Serien im Blade Runner-Universum

Trailer & Bilder

Wann startet die Sci-Fi-Serie Blade Runner 2099 bei Amazon Prime?

Ein genaues Startdatum hat Amazon Prime für die Sci-Fi-Fortsetzung Blade Runner 2099 noch nicht verkündet. Da die Dreharbeiten für die 6-teilige Miniserie, die von Juni bis Dezember 2024 stattfanden, abgeschlossen sind, rechnen wir mit einer Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2025. Es bleibt also vorerst bei einem vagen "Coming soon".

Ridley Scott hatte die Blade Runner-Serie laut THR erstmals im November 2021 angekündigt, damals noch mit 10 statt 6 Episoden. Im Herbst 2022 wurde ihr Titel enthüllt.

Sci-Fi-Sequel: Worum geht es in Blade Runner 2099?

Wie der Titel schon verrät, spielt die neue Sci-Fi-Serie im Jahr 2099, also 50 Jahre nach dem letzten Kinofilm (Blade Runner 2049) und 80 Jahre nach dem 2019 angesiedelten Originalfilm.

Genau wie die zwei Sci-Fi-Vorgänger stützt sich Blade Runner 2099 auf die Zukunftsvision, die 1968 vom US-Schriftsteller Philip K. Dick in seiner Buchvorlage Träumen Androiden von elektrischen Schafen? * (im Original: Do Androids Dream of Electric Sheep? *) erschaffen wurde.

Im Zentrum steht diesmal die Replikantin Olwen, die ihrem nahenden Lebensende ins Auge sehen muss. Ansonsten ist nicht viel mehr zur "provokanten Handlung" der Blade Runner-Serie bekannt.

Besetzung & Crew: Wer macht bei der Blade Runner-Serie mit?

Hinter der Kamera hat Showrunnerin Silka Luisa (Shining Girls) die Fäden in der Hand und schreibt zusammen mit Tom Spezialy (The Leftovers) die Drehbücher. Aus dem ursprünglichen Plan, dass Ridley Scott beim Serienpiloten Regie führen sollte, wurde nichts, er blieb aber als ausführender Produzent an Bord, zusammen mit Blade Runner 2049-Drehbuchautor Michael Green. Regisseur Jonathan van Tulleken (Shogun) inszenierte die ersten zwei Folgen von Blade Runner 2099.

Die Kameraarbeit übernahm Rob Hardy (Ex Machina), während Helen Huang (Station Eleven) die Kostüme designte. Für das Szenenbild wurde unter anderem Paul Inglis (Blade Runner 2049) zurückgeholt.



Das ist die Besetzung von Blade Runner 2099

Viele Stars bevölkern die Blade Runner-Fortsetzung, auch wenn die Besetzung von Jodi Comer, die 2023 noch die Runde machte, sich nicht bestätigte. Wo bekannt, haben wir euch die Rollen der Stars dazugeschrieben:

Das Blade Runner-Franchise erklärt – mit allen Filmen und Serien

Philip K. Dicks Sci-Fi-Romanvorlage, auf der Ridley Scotts Blade Runner im Jahr 1982 recht lose basierte, inspirierte nicht nur Folge-Bücher anderer Autoren und Comics, sondern auch mehrere Kinofilme, Kurzfilme und Serien – sowohl mit echten Schauspielenden als auch in animierter Form. Hier findet ihr die 7 offiziellen Franchise-Einträge von Blade Runner in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung. (Für die chronologische Reihenfolge der Geschichte orientiert ihr euch einfach an den Jahreszahlen in den Titeln bzw. in der Beschreibung.)



Die Blade Runner-Serie Black Lotus ist bei Crunchyroll * verfügbar. Die drei Kurzfilme gibt es (auf Englisch) kostenlos bei YouTube. Die Kinofilme könnt ihr im Stream leihen oder kaufen *. Blade Runner 2049 streamt außerdem bei Filmtastic * (im 7-Tage-gratis-Abo).

Als großangelegte Produktion in einer dystopischen Zukunft wird sich Amazons Blade Runner 2099 dieses Jahr gegen 25 neue Sci-Fi-Serien durchsetzen müssen.

Trailer und Bilder zu Blade Runner 2099

Offizielle Szenenbilder oder Videoeinblicke hat die Science-Fiction-Serie Blade Runner 2099 bisher noch keine veröffentlicht. Sobald erste Fotos das Licht der Öffentlichkeit erblicken oder ein erster Trailer erscheint, erfahrt ihr es hier.

