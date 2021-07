Brandneuer Sci-Fi-Blockbuster mit Marvel-Stars: Vier Wochen nach Kinostart jetzt schon als Stream

Mitte Juni startete der Science-Fiction-Blockbuster Chaos Walking mit Daisy Ridley und Tom Holland in den deutschen Kino. Schon jetzt könnt ihr ihn bei Sky Ticket streamen.

Eine Dekade hat es gedauert, bis der Science-Fiction-Blockbuster Chaos Walking seinen Weg auf die große Leinwand fand. Seit 2011 versuchte das Studio Lionsgate, die Romanvorlage von Sieben Minuten nach Mitternacht-Autor Patrick Ness als Film umzusetzen. Lange schmorte das Projekt jedoch in der Produktionshölle.

Dieses Jahr sollte Chaos Walking endlich in die Kinos kommen. Schlussendlich war dem Film jedoch kein langer Lauf vergönnt. Schon vier Wochen nach seinem hiesigen Kinostart erscheint der Film mit Daisy Ridley (Rey aus Star Wars) und Tom Holland (Spider-Man im Marvel Cinematic Universe) als Stream bei Sky Ticket. Sehenswert ist er trotzdem.

Chaos Walking entführt in eine faszinierende Sci-Fi-Welt

Die Buchvorlage wartet mit einer interessanten Prämisse auf: Chaos Walking entführt auf einen fremden Planeten, auf dem nur Männer leben. Von Frauen ist weit und breit keine Spur zu entdecken. Zudem können die Männer gegenseitig ihre Gedanken hören. In Form von schimmernden Schleiern treten sie aus ihren Köpfen heraus.

Wie das aussieht, zeigt euch der Trailer zu Chaos Walking:

Chaos Walking - Trailer (Deutsch) HD

Ein unerwartetes Ereignis setzt die Handlung in Gang: Mit der von Daisy Ridley verkörperten Viola taucht plötzlich ein Mädchen in der von Männern bevölkerten Welt auf und sorgt für Unruhe. Besonders dem Bürgermeister von Prentisstown (Mads Mikkelsen) ist sie ein Dorn im Auge. Die gesamte Stadt verbirgt eine düstere Vergangenheit.

Chaos Walking begeistert mit seinem seltsamen Konzept

Auf den ersten Blick wirkt Chaos Walking wie eine verspätete Young-Adult-Verfilmung. Wäre der Film Mitte der 2010er Jahre umgesetzt worden, wäre er direkt auf der Welle von Die Tribute von Panem, Die Bestimmung, Maze Runner und Co. mitgeschwommen. Nun wirkt es, als hätte sich ein Überbleibsel dieser Ära in eine neue Dekade verirrt. Dafür ist es ein umso faszinierenderes Überbleibsel.

Regisseur Doug Liman, der mit Filmen wie Edge of Tomorrow, Jumper und zuletzt Locked Down ein Faible für High-Concept-Ideen bewiesen hat, schreckt nicht vor den Eigenheiten von Chaos Walking zurück. Im Gegenteil: Er umarmt sie mit seiner Inszenierung. Die Gedanken, die wir hören und durch die schimmernden Schleier auch sehen können, sind kein Gimmick, sondern ein entscheidender Teil dieser Welt.

Hat man sich erst einmal an den ungewöhnlichen Rhythmus des Films gewöhnt, zieht er uns immer in diese Welt hinein. Chaos Walking bietet reichlich Action und Abenteuer – am spannendsten ist der Film jedoch, wenn er uns plötzlich die Gedanken bestimmter Figuren verschweigt. In einem Film, in dem alles durch Geräusche zum Ausdruck kommt, ist nichts unheimlicher als die Stille.

