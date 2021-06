Netflix-Fantasy und Horror-Highlight: 19 neue Buch- und Comic-Verfilmungen im Juni 2021

Bei Netflix, Disney+ und Co. warten Horror-Highlights und Fantasy-Ausflüge darauf entdeckt zu werden - von Buch-Fans, aber auch von denen, die die Vorlagen (noch) nicht kennen.

Wen im Juni die Leselust packt, der kann auf die Bücher zahlreicher Verfilmungen von Romanen, Comics und Biografien zurückgreifen, die diesen Monat ihren Weg zu Streaming-Diensten wie Netflix finden.

Egal ob bei Netflix, Amazon, Disney+, als DVD-Start oder (unter Vorbehalt) sogar im Kino: Wie immer liegt der Fokus der herausgesuchten Buch-Adaptionen auf Erstveröffentlichungen, ersten Staffeln sowie deutschen Neuerscheinungen, die vorher noch nirgendwo sonst gezeigt wurden.

Spannende und gruselige Buchverfilmungen im Juni 2021 im Stream und Kino

Die Amazon-Starts im Mai halten sich bei Buchverfilmungen diesen Monat zurück. Besondere Aufmerksamkeit verdient dafür im Krimi- und Thriller-Bereich die hochkarätig besetzte Stephen King-Verfilmung Lisey’s Story, die Julianne Moore an ihrem Verstand zweifeln lässt.



Lisey's Story - S01 Trailer (English) HD

Comic-, Manga- und Graphic-Novel-Verfilmungen im Juni 2021 bei Netflix

Im Anime-Bereich bietet das Netflix-Angebot im Juni so einiges an japanischen Manga-Verfilmungen. Angeführt wird die Liste der verfilmten Bilder aber wohl von Netflix' heißerwarteter von Robert Downey Jr. produzierter DC-Comic-Adaption Sweet Tooth, die einen Jungen mit Hirschgeweih in die Postapokalypse schickt.

Sweet Tooth - Trailer (Deutsch) HD

Dramatische und berührende Roman-Verfilmungen im Juni bei Netflix & Co.

Wer es gern etwas gefühlvoller mag, wird ebenfalls fündig, wenn es bei Netflix, auf DVD und im Kino um ernste wahre Begebenheiten oder Liebes-Manipulation mit Sex geht. Aber auch ein Wiedersehen mit The Big Bang Theory-Star Jim Parsons ist bei den Buchverfilmungen möglich.

A Kid Like Jake - Trailer (English) HD

Kinderbuch-Verfilmungen im Juni 2021 bei Disney+

Dass Disney+ * im Juni die nötige Dosis an umgesetzten Kinderbüchern liefert, dürfte niemanden überraschen. Aber neben den Juni-Starts bei Disney+ halten auch die langsam wieder öffnenden Kinos Potenzial für einen Familienausflug bereit.

Die geheime Benedict Gesellschaft - S01 Trailer (Deutsch) HD

Rückblick auf die bisherigen Literaturverfilmungen 2021

Wer die Adaptionen anderer Bücher verpasst hat, kann hier zurückblicken und vielleicht den einen oder anderen Roman nachholen, der es kürzlich zu Netflix, Amazon oder einer anderen Verfilmung schaffte:

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Welche im Juni 2021 verfilmten Bücher kennt ihr und welche wollt ihr noch lesen?