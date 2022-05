Von Henry Cavill bis Tom Holland: 10 Star-Hunde, die ihren eigenen Hollywood-Blockbuster brauchen

Hundeliebhaber werden diese Woche mit Dog im Kino fündig. Genau der richtige Anlass, um bei Stars wie Tom Holland und Henry Cavill die tollsten Star-Hunde ausfindig zu machen.

Manche Filme erzeugen ein Gefühl purer Wonne. Mit Dog startet diese Woche genau so ein Film. Der Roadtrip eines Ex-Soldaten (Channing Tatum) mit einem ehemaligen Kriegshund zu einer Beerdigung besticht durch die rührende Beziehung der beiden.

Schaut euch hier den Trailer zu Dog an

Dog - Trailer 2 (English) hD

Der Start von Dog mit der Schäferhündin Lulu waren Grund genug, damit wir uns endlich mal die besten Star-Hunde Hollywoods von Henry Cavill, Tom Holland und etlichen Marvel-Kolleg:innen vorknöpfen. Denn die treuen Vierbeiner haben alle ihren eigenen Film verdient.



Platz 10: Action-Star Arnold Schwarzenegger hat einen Hund namens Schnitzel

Arnold Schwarzenegger lässt sich nicht lumpen. Neben einem Esel und einem Pferd besitzt er drei Hunde namens Noodle, Dutch (nach seiner Figur in Predator) und Neuzugang Schnitzel (via Instagram ). Die äußerst lässigen Vierbeiner profitieren von deutlichen Ein Schweinchen namens Babe-Vibes im Schwarzenegger-Heim.

Platz 9: Kaley Cuoco aus Big Bang Theory besitzt zwei sprechende Hunde

Ein wenig überschaubarer geht es bei Kaley Cuoco (Big Bang Theory) zu. Pluspunkte gehen an ihre Hunde Dumpy und Luz für die rhetorischen Fähigkeiten. Existenzkrise oder Hustenanfall? Man weiß es nicht.

Platz 8: Die Bulldogge von Star Wars-Star Carrie Fisher reist um die Welt

Nach dem tragischen Tod von Star Wars-Darstellerin Carrie Fisher hält ihr Hund Gary stolz ihr Andenken hoch. Angeblich klaute Fisher den Hund von ihrer Tochter, weil sie sich in ihn verliebt hatte (via Today ). Der Instagram-Kanal wird von Fishers ehemaliger Assistentin Corby McCoin betrieben.

Platz 7: Der Hund von Marvel-Star Jennifer Garner ist ein Fiesling mit Schnauzer

Jennifer Garners Videos mit Hund Birdie sind ganz großes Internet. Die Vorlese-Runde mit Birdie und ihrem "böse-Buben-Schnauzer" ist da nur ein Beispiel. Extrapunkte gehen an den Golden Retriever für Gelassenheit und 70er-Chic an der Oberlippe. Oder Unterschnauze. Wie auch immer.

Platz 6: Tom Hardy verwandelt seinen Hund in einen Batman-Bösewicht

Tom Hardys Hundeliebe ist wohl bekannt und teils sehr unterhaltsam beschrieben (via Vanity Fair ). Er teilt mit den Pfoten-Besitzern fast jeden Aspekt seines Lebens. Und wenn er nicht gerade Motorräder auf Instagram postet, kleidet er Hunde in Halloween-Kostüme seiner Hollywood-Rollen. Als Bronson. Oder Batman-Gegenspieler Bane. Sonnenbrille und Strohhalm-Maske geben hier den Ausschlag.

Platz 5: Spider-Man-Star Jake Gyllenhaal kaufte seinem Hund Plastik-Hoden

Der Platz von Jake Gyllenhaals Hund ist eine Komposit-Leistung. Um das Selbstbewusstsein seines Vierbeiners nach der Kastration zu stärken, kaufte der Marvel-Darsteller (Spider-Man: Far From Home) ihm einen Satz Ersatz-Hoden aus Plastik (via Jimmy Fallon ). Außerdem gibt es einen Instagram-Account , der Gyllenhaal mit Hunden vergleicht.

Platz 4: Game of Thrones-Königin Emilia Clarke setzt ihrem Hund die Krone auf

Emilia Clarke kennen Game of Thrones-Fans als unbeugsame Herrscherin. Für ihren Dackel Ted macht sie eine Ausnahme. Der bekam zum zweiten Geburtstag einen royalen Geburtstagssnack verabreicht. Torten-Deko, Krone und der unwiderstehliche Dackelblick sichern Platz 4.

Alles ist vergessen: Game of Thrones-Fans sehnen die neue Serie herbei

Platz 3: Captain America Chris Evans pflegt eine wunderbare Hunde-Freundschaft

Es vergeht kaum eine Woche, in der Avengers-Star Chris Evans nicht putzigen Hunde-Content auf Twitter oder Instagram veröffentlicht. Eines der besten Videos zeigt seine Boxer-Mischung Dodger, die per Knopfdruck nach Essen verlangt. Evans' endlose Begeisterung für seinen Gefährten ist unwiderstehlich ansteckend und ein klarer Platz 3.

Platz 2: Spider-Man-Darsteller Tom Holland und seine Hündin Tessa sind pures Gold

Tom Holland (Spider-Man: No Way Home) und seine Hündin Tessa sind ein Herz und eine Seele. Der niedlichste Avenger und einer der putzigsten Hunde des Erdenrunds sind einfach aus dem selben Holz geschnitzt. Wenn sich Holland und sein Haustier am Rande eines Foto-Termins in ein Bündel aus Spaß und Ekstase verwandeln, geht jedem Fan das Herz auf.

Platz 1: Superman Henry Cavill hat seinen Superhund gefunden

Die größte Hundebegeisterung in Fankreisen des gepflegten Superhelden-Films gilt vermutlich Kal. Es handelt sich um den Akita von Superman-Darsteller Henry Cavill, der allein durch sein unfassbar dichtes Fell so manchen Redakteur von der Arbeit abhalten kann. Am The Witcher-Set musste er im Trailer bleiben, um sich nicht in die Schwertkampf-Szenen einzumischen. Der Schauspieler verdankt ihm nach eigener Aussage einen Großteil seiner mentalen Gesundheit. Selten war ein erster Platz so eindeutig. Oder plüschig.

Dog läuft seit dieser Woche in den deutschen Kinos. Die vorgestellten Hunde und Hündinnen könnt ihr jederzeit im Internet verfolgen.

Welcher Star-Hund ist euer Favorit?