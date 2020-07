Corona in Grey's Anatomy: Staffel 17 wird die Krise zeigen

Grey's Anatomy wird in der neuen Staffel 17 die Realität mehr denn je spiegeln: Die Corona-Pandemie soll in der Arztserie abgebildet werden.

In Deutschland ist die 16. Staffel Grey's Anatomy bei ProSieben und Joyn * gerade in der Sommerpause. In den USA wird zwar noch nicht gedreht, aber schon fleißig für Staffel 17 geplant.

Showrunnerin Krista Vernoff verriet nun in einem Interview, dass die neue Season Grey's Anatomy mit der andauernden Corona-Krise nicht nur vor einer Herausfordung beim Dreh steht, sondern diese auch in die Handlung aufnehmen will.

Grey's Anatomy holt die Corona-Pandemie in Staffel 17

Grey's Anatomy war als Serie wie viele TV-Shows vom Ausbruch der Corona-Pandemie betroffen. Vor Fertigstellung der 16. Staffel wurde der Dreh abgebrochen und die Season frühzeitig beendet.

© ABC Grey's Anatomy: Meredith ist kein Virus-Neuling

Seitdem ist vor der Kamera nichts mehr passiert. Hinter den Kulissen schmieden die Kreativen aber weiter an ihren Ideen. Laut Showrunnerin Krista Vernoff plauderte gegenüber EW nun aus, dass sie die therapeutische Verarbeitung der Ausnahmesituation als "Chance und Verantwortung" begreife:

Wir werden diese Pandemie ganz sicher [in Staffel 17] aufgreifen. Wir können nicht eine so langlebige Ärzteserie sein und diese medizinische Story unseres Lebens dann nicht behandeln.

© ABC Grey's Anatomy: schockiertes Personal

Grey's Anatomy hatte sich zu Beginn stark für die Helfer und Opfer der Corona-Krise eingesetzt und zum Beispiel (echte) Gesichtsmasken vom Set gespendet. Außerdem hatten Stars wie Ellen Pompeo auf die wichtige Arbeit von realen Ärzten aufmerksam gemacht.

Corona-Erfahrungen echter Ärzte sollen Grey's Anatomys 17. Staffel beeinflussen

In einem Panel namens Quaranstreaming traten Krista Vernoff, Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) und Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) auf und enthüllten, dass die Drehbuchautoren sich im Hinblick auf Staffel 17 bereits für mehr Authentizität mit realen Ärzten getroffen hatten.

Grey's Anatomy: Staffel 16 hatte im Trailer noch ganz andere Probleme

Grey's Anatomy - S16 Trailer (English) HD

Erforscht werden soll nicht zuletzt, wie die an erster Front arbeitenden Mediziner und Krankenhausmitarbeiter mit dem Virus und der Pandemie umgehen.



Diesmal ging es bei der gesuchten Beratung bei echtem Personal aber nicht nur um medizinischen Rat, sondern auch für persönliche Erfahrungen, wie Vernoff erzählte:

Die Ärzte kommen und wir sind die ersten, denen sie ihre Erfahrungen schildern. Sie zittern und versuchen nicht zu weinen. Sie sind blass und reden darüber, als wäre es ein Krieg - ein Krieg, für den sie nicht ausgebildet wurden.

Da Dr. Owen Hunt in Grey's Anatomy Trauma-Chirurg ist, deuteten die drei bereits an, dass er mit der Extremsituation in Staffel 17 wohl besser zurechtkommen werde als manche seiner Kollegen.

© ABC Grey's Anatomy: der kriegsgeschulte Dr. Owen Hunt

Bereits in der Vergangenheit hatte Grey's Anatomy sich immer wieder aktuellen Themen wie Polizeigewalt gegen Afroamerikaner zeitnah zugewandt. Die Corona-Krise aufzugreifen ist dennoch ein völlig neuer Schritt der Serie, eine weltumspannende Situation zu behandeln.

Staffel 17 von Grey's Anatomy wird in den USA nicht wie gewohnt Ende September starten. Ein genaues Startdatum ist nicht bekannt, da die Dreharbeiten noch nicht wieder aufgenommen wurden.

