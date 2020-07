Pause für Grey's Anatomy bei ProSieben: Wann geht Staffel 16 weiter?

Wer die 16. Staffel von Grey's Anatomy weiterschauen will, wird sich vorerst etwas gedulden müssen, denn ab 1. Juli macht die Ärzteserie Pause auf ProSieben. Erst im Spätsommer geht es weiter.

Grey's Anatomy legt bei ProSieben eine Pause ein. Am Mittwoch, den 24. Juni 2020, wurde mit Episode 8 der 16. Staffel (Mein Tag) die vorerst letzte neue Folge im Fernsehen gesendet.

Im den nächsten Monaten wird es erstmal keinen Grey's Anatomy-Nachschub zur gewohnten Zeit um 20:15 Uhr geben. Stattdessen sendet ProSieben in der Sommer-Pause am Mittwoch zwei Stunden später, um 22:15 Uhr, nun ältere Folgen aus früheren Staffeln.

Grey's Anatomy Staffel 16 macht ab Juli Pause bei ProSieben und Joyn

Der 1. Juli 2020 ist damit der erste Tag seit dem Start der 16. Staffel bei ProSieben, an dem keine neue Folge Grey's Anatomy gesendet wird. Auch bei Joyn *, wo die neuen Episoden immer ein paar Tage eher gratis zu streamen sind, kommen keine neuen Folgen.

Zur Überbrückung: Schaut nochmal den Trailer zur 16. Staffel Grey's Anatomy

Grey's Anatomy - S16 Trailer (English) HD

Der Sendeplan von ProSieben am Mittwochabend sieht damit vorerst wie folgt aus:

Am 1. Juli 2020 zeigt ProSieben als erste der wiederholten Folgen die 10. Episode der 5. Staffel Grey's Anatomy: Soloflug.

© ABC Grey's Anatomy: Teddy & Tom in Staffel 16

Grey's Anatomy: Wann geht es mit Staffel 16 nach der Pause weiter?

Bereits im April, kurz vor dem deutschen TV-Start von Grey's Anatomys 16. Staffel, hatte Moviepilot erfahren, dass ProSieben die neue Season mit einer Pause in der Mitte ausstrahlen würde. Von Joyn hieß es damals:

Acht Episoden werden dabei ausgestrahlt, bevor die Serie in eine kleine Sommerpause geht. [...] Nach der Sommerpause, die ca. im September endet, werden dann die restlichen Episoden wöchentlich und vor TV-Ausstrahlung auf Joyn PLUS+ zu sehen sein.

Es hört sich also an, als würde Grey's Anatomy nun erst einmal ungefähr zwei Monate Pause einlegen, bevor es im September mit Episode 11 von Staffel 16 weitergeht. Auf unsere erneute Nachfrage verriet Joyn uns:

Ein genaues Datum [wann es weitergeht] steht leider noch nicht fest. Wir [Joyn] richten uns mit der Ausstrahlung nach TV und da kann es immer mal wieder zu Verschiebungen kommen. Bisher ist Ende August geplant, bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

© ABC Grey's Anatomy: Alex Karev als Held in Staffel 16, Episode 8

Zumindest ist die Pause mit Alex' vehementer Fürsprache ganz clever gewählt. Denn nach Folge 8 von Staffel 16 wissen wir nun zumindest, dass Meredith Grey (Ellen Pompeo) ins Krankenhaus zurückkehren kann.

Bevor das trotz Abbruch würdige Grey's Anatomy-Finale, Folge 21 von Staffel 16, ins Fernsehen kommt, wird in Deutschland aber noch jede ganze Menge Zeit vergehen. In den USA ist Staffel 17 von Grey's Anatomy zum Glück längst bestellt.

© ABC Grey's Anatomy: Dr. Bailey enttäuscht in Staffel 16

