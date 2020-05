Das große Batman-Quiz: Wie gut kennst du den DC-Superhelden?

The Batman mit Robert Pattinson wirft seinen Schatten voraus. Testet vor dem noch weit entfernten Kinostart euer Batman-Wissen in unserem großen Quiz!

The Batman werden wir leider erst am 1. Oktober 2021 in den Kinos sehen. Die Corona-Krise hat zu einer Verschiebung des kommenden DC-Films geführt. Das soll uns aber nicht abschrecken: Wir haben für euch ein großes Batman-Quiz erstellt, bei dem ihr beweisen könnt, wie gut ihr wirklich den Dunklen Ritter aus Gotham City kennt.

Batman hat im letzten Jahr ein großes Jubiläum gefeiert. Der Superheld aus dem DC-Universum ist so beliebt wie nie. Nach Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale sowie Ben Affleck wird nun Robert Pattinson in die Rolle der ikonischen Figur schlüpfen und damit ein neues, weiteres Kapital über den Fledermausmann aufschlagen.

Aber wisst ihr alles über Batman? Wir haben für euch 15 knifflige Fragen rund um seine Herkunft, einige Bösewichte und seine Fahrzeuge. Zeigt uns, wie gut ihr euch bei der DC-Ikone auskennt!

Beantwortet das große Batman-Quiz:

Wie geht es mit Batman weiter?

Bekannt ist, dass nur 25 Prozent der Dreharbeiten zu The Batman vor der Corona-Krise abgeschlossen werden konnten. Also ist nicht viel über die Handlung des Films bekannt. Allerdings gibt es zahlreiche Spekulationen, zum Beispiel jene, dass als Vorlage Batman: The Long Halloween dienen könnte.

Damit würde sich der Dunkle Ritter als junger Detektiv erweisen, der in Gotham City Verbrechern auf der Spur ist. Als Schurken wurden bereits Paul Dano sowie Colin Farrell ins Auge gefasst. Auch Catwoman in der Gestalt von Zoë Kravitz wird es zu sehen geben. Wie sich die Figuren aber alle in eine Detektiv-Geschichte einbinden lassen, ist noch nicht bekannt.

Alle Infos zu The Batman könnt ihr bei uns nachlesen. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen zum Film auf dem Laufenden.



Wisst ihr alles über den DC-Superhelden, der die Bösen in Gotham City jagt? Wie schneidet ihr beim großen Batman-Quiz ab?