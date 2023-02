Das MCU wird immer komplizierter: Ist Loki Staffel 2 ein geheimes Prequel zu Ant-Man 3?

In der 2. Staffel der Marvel-Serie Loki werden wir eine neue Kang-Variante kennenlernen. Oder könnte ein Zeitreise-Twist den Schurken aus Quantumania zurückbringen?

Achtung, Spoiler zu Ant-Man 3 und Loki: Das Gesicht von Jonathan Majors werden Marvel-Fans in nächster Zeit immer häufiger im MCU sehen. In Ant-Man and the Wasp: Quantumania spielt er den besonders fiesen Eroberer Kang – und weitere überraschende Varianten. Denn er ist nur eine von vielen Versionen des Zeitreise-Schurken, die durch das Multiversum ziehen.

Bereits diesen Sommer kehrt die Marvel-Serie Loki mit der 2. Staffel zurück, die Tom Hiddlestons Gott des Schabernacks (und Zeit-Agenten) auf mehre Varianten von Kang treffen lassen soll. Dabei könnte es sogar ein Wiedersehen mit dem Quantumania-Bösewicht geben. Ein cleverer Zeitreise-Twist macht es möglich.

Spannende Kang-Theorie: Loki Staffel 2 erzählt die Vorgeschichte des Eroberers aus Quantumania

Dass Ant-Man 3 und Loki miteinander verknüpft sind, macht die Post-Credit-Szene des neuen MCU-Blockbusters bereits deutlich. Aber die Verbindung könnte abseits neuer Kang-Varianten noch viel tiefgreifender sein. Der Kang aus Quantumania könnte in der kommenden Loki-Staffel erneut auftreten.

Kang der Eroberer scheint am Ende von Quantumania von Ant-Man (Paul Rudd) getötet worden zu sein. Eine Rückkehr ist aber nicht unmöglich. Das Ende der ersten Staffel Loki ebnete der großen Überraschung bereits den Weg.

Disney Trifft Loki auf den Kang aus Quantumania?

Im Finale der Auftaktstaffel landete Loki in einer alternativen Realität, in der die Time Variance Authority bzw. die TVA offiziell von einer Kang-Variante geleitet wird. In Person sehen wir sie nicht, nur in Form einer Statue. Diese sieht dem Eroberer äußerst ähnlich und könnte eine jüngere Version von ihm darstellen.

In Ant-Man 3 erfahren wir, dass Kang den Zorn seiner Varianten auf sich zog und von diesen in die Quantenebene (jenseits von Zeit und Raum) verstoßen bzw. eingesperrt wurde. Seine bewusst vage gehaltene Vorgeschichte könnte tatsächlich in Loki Staffel 2 näher beleuchtet werden und dort enden, wo Quantumania beginnt.

Für Kang ist Zeit kein lineares Konstrukt. Was wäre also passender für die Geschichte des Multiversums-Schurken als eine non-lineare Erzählweise mit Zeitsprüngen und Zeitschleifen? Dank Kang hat das MCU die Chance, eine Komplexitäts-Ebene aufzubauen, die es bisher in diesem eng vernetzten Universum aus Filmen und Serien so noch nicht zu sehen gab.

Kang und die TVA: Wie passt das zusammen?

In der ersten Loki-Staffel wurde enthüllt, dass die TVA im Geheimen von der Variante namens Jener der bleibt geleitet wurde. Ziel war es, den Wahren Zeitstrahl zu beschützen und parallel existierende Realitäten auszulöschen. Jener der bleibt war nämlich die letzte existierende Kang-Variante, die Dank einer selbst erschaffenen Zeitschleife einen Krieg unter den Kangs beendete und das Multiversum auf ein Universum reduzierte. Und dann wurde er getötet.

Lokis weibliche Variante Sylvie (Sophia Di Martino) hat durch ihre Tat das chaotische Multiversum und somit auch unzählige Kang-Varianten zurückgebracht. Nun stellt sich die Frage, warum die TVA weiterhin existiert. Und welches Ziel verfolgt ihr neuer Chef?



Seht hier den Trailer zur Marvel-Serie Loki:

Loki - Mid-Season Trailer (English) HD

In Ant-Man 3 erfahren wir, dass der Eroberer lange Zeit zuvor schockiert mit ansehen musste, welches Chaos seine Varianten anrichteten. Um die komplette Zerstörung aller Realitäten zu verhindern, riss er selbst die Macht über das Multiversum an sich.



Er vernichtete zahlreiche seiner Varianten und Universen, ehe sich die verbleibenden Kangs gegen ihn zur Wehr setzten. Stutzte der Eroberer etwa die Welten seiner alternativen Inkarnationen mit Hilfe der TVA? Denn im Grunde verfolgte er das gleiche Ziel wie Jener der bleibt.

Die Time Variance Authority hat sehr viel Einfluss auf den Verlauf der Zeit und damit auch Kontrolle über das Multiversum. Vielleicht zu viel Macht. Sollte tatsächlich eine jüngere Versions des Eroberer-Kangs als TVA-Leiter vorgestellt werden, würde dies nicht nur zu seiner geschilderten Vergangenheit passen, sonder auch erklären, warum ihn der Rat der Kangs so sehr fürchtete.

Kangs Vorgeschichte lässt viele Fragen offen. Und Loki Staffel 2 wäre die ideale Gelegenheit, um sie zu beantworten.

