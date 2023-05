Das sind die 9 dümmsten Harry Potter-Figuren – und Platz 1 geht nicht an Ron Weasley

Intelligenz wurde in der Harry Potter-Welt ungleich verteilt. Crabbe, Goyle und Ron sind nicht die einzigen, die zu kurz kamen. Wer schafft es auf den ersten Platz des Dummheits-Rankings?

Hermine Granger, Severus Snape, Professor McGonagall und Albus Dumbledore lösen selbst das schwerste Kreuzworträtsel in wenigen Minuten. Für diesen Artikel haben wir die Anti-Hermines und die Anti-Dumbledores gesucht. Wer ist die dümmste Harry Potter-Figur?

Wie in unserem Ranking der 9 dümmsten Tarantino-Figuren kennen wir auch hier die Intelligenzquotienten der einzelnen Charaktere nicht. Ein Ranking nach IQs wäre auch viel zu langweilig. Deshalb entscheidet das Verhalten der Figuren in den Filmen. Welche Figur hat sich während der Reihe besonders (oft) dämlich bemommen? Es folgt das zu 100 Prozent objektive Ranking. Wo landet die Lieblings-Dumpfbacke Ronald Weasley?

Dümmste Harry Potter-Figuren Platz 9: Dolores Umbridge

Warner Bros. Dolores Umbridge

Darstellerin: Imelda Staunton

Imelda Staunton Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Die grausame Professor Umbridge ist auf den ersten Blick in Harry Potter und der Feuerkelch alles andere als dumm, weil sie ihre Ziele in Hogwarts sehr genau durchzudrücken weiß. Doch beim Kampf gegen Dumbledores Armee stellt sie sich lange sehr ungeschickt an und ihre Machtgier und Verbohrtheit trüben ihre Intelligenz, wenn sie nicht erkennen kann, wann sie sich besser zurückhalten sollte: Zum Beispiel, wenn die Zentauren sie im Verbotenen Wald umzingeln und sie die stolzen Wesen trotzdem lautstark beleidigt. (ES)

Dümmste Harry Potter-Figuren Platz 8: Cormac McLaggen

Warner Bros. Cormac McLaggen

Darsteller : Freddie Stroma

: Freddie Stroma Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Wir würden niemals gutes Aussehen gleichsetzen mit geistiger Leere. Aber der Hüter-Anwärter aus Harry Potter und der Halbblutprinz verkörpert leider in allen Facetten den tumben Stereotyp des athletischen Schönlings, der so von sich selbst eingenommen, dass er um sich herum kaum etwas mitbekommt. Zum Beispiel, dass Hermine die gesamte Slughorn-Party damit verbrachte, vor ihrem Date (Cormac) zu flüchten. (HB)

Dümmste Harry Potter-Figuren Platz 7: Dudley Dursley

Warner Bros. Dudley Dursley

Darsteller: Harry Melling

Harry Melling Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Harrys Cousin Dudley Dursley ist der Inbegriff des verzogenen Bengels, der Schwächere gern quält. Da ihm seine Eltern alles in die Wiege gelegt haben, hat der verwöhnte Junge eigenständiges Denken nie richtig erlernt. Seinem Bauch und Trotzkopf folgend nimmt er sich einfach alles, was er will, ohne die Konsequenzen abzuwägen (Stichwort: Hagrids Kuchen für Harry). Dabei muss doch selbst ein Kind erkennen, dass 36 Geburtstagsgeschenke völlig ausreichend sind. (ES)

Dümmste Harry Potter-Figuren Platz 6: Seamus Finnegan

Warner Bros. Seamus Finnegan

Darsteller : Devon Murray

: Devon Murray Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Der Running-Gag "Seamus sprengt irgendwas in die Luft" macht Harrys Hogwarts-Mitschüler zwar dümmlich, aber durchaus sympathisch. Unverzeihlich ist dagegen, dass Seamus in Der Orden des Phönix auf die Anti-Harry-Potter-Propaganda des Zauberei-Ministeriums hereinfiel. Als einziger Schlafsaal-Genosse wandte er sich gegen Harry – obwohl er es viel besser wissen müsste. Seamus entpuppte sich als stark manipulationsanfällig und damit als perfekter Mitläufer im aufkommenden Voldemort-Regime.

Dümmste Harry Potter-Figuren Platz 5: Hagrid

Warner Bros. Rubeus Hagrid

Darsteller: Robbie Coltrane

Robbie Coltrane Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Der Wildhüter Rubeus Hagrid ist eine der liebenswertesten und gutmütigsten Figuren der Harry Potter-Welt. Insofern tut es uns eigentlich leid, ihn in diese Liste aufzunehmen. Aber er verplappert sich einfach zu häufig (siehe: Drache Norbert, Hund Fluffy), um ihn als die hellste Kerze in Hogwarts Großer Halle darstellen zu können. Erst recht, wenn seine blinde Tierliebe ihn die Gefährlichkeit von Geschöpfen wie Hippogreifen oder Riesenspinnen nicht erkennen lässt. Seiner leichten Instrumentalisierbarkeit wohnt zugleich eine große Tragik inne, wenn wir bedenken, dass ihm die erste Öffnung der Kammer des Schreckens angehängt wurde und der Schulverweis folgte. (ES)

Dümmste Harry Potter-Figuren Platz 4: Cornelius Fudge

Warner Bros. Cornelius Fudge

Darsteller: Robert Hardy

Robert Hardy Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Zaubereiminister Cornelius Fudge ist mit seiner egoistischen Dummheit das strahlende Aushängeschild unfähiger Politiker: Um nicht an seinem Posten oder seinem Weltbild rütteln zu müssen, leugnet er die Existenz Voldemorts so lange, bis sich (in Harry Potter und der Orden des Phönix) wirklich keine Gegenargumente mehr finden lassen. Außerdem richtet er sein Fähnlein stets nach dem Wind, wenn es um seine Loyalität gegenüber Harry geht – was ihm zwar auf kurze Sicht seine Popularität verschafft, aber längerfristig im Kampf gegen das Böse nur zu Fall bringen kann. (ES)

Dümmste Harry Potter-Figuren Platz 3: Ron Weasley

Warner Bros. Ron Weasley

Darsteller : Rupert Grint

: Rupert Grint Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Es gibt verschiedene Arten von Dummheit und Ron ist vor allem denkfaul. Er trifft ausschließlich emotionale Entscheidungen und bringt sich damit in Schwierigkeiten (Der Schneckenzauber in Teil 2, warum?). Er verkracht sich (mehrfach) wegen Nichtigkeiten mit seinen beiden besten Freunden. Er ist der letzte Mensch im Harry Potter-Universum (Fans eingeschlossen), der begreift, dass er in Hermine verliebt ist. Ron ist die Karikatur eines pubertierenden Jugendlichen. Dafür kann er nichts, aber das hilft ihm in diesem Ranking wenig. (HB)

Dümmste Harry Potter-Figuren Platz 2: Crabbe & Goyle

Warner Bros. Goyle & Crabbe

Darsteller: Jamie Waylett & Josh Herdman

Jamie Waylett & Josh Herdman Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Die Köpfe auf den Schultern von Draco Malfoys Sidekicks Vincent Crabbe und Goyle sind nur zum Dämlich-Grinsen und Nicken da, wenn ihr Anführer Harry beleidigt. Sie sind als mobbende Schergen im Doppelpack so begriffsstutzig und austauschbar, dass wir sie hier unter einem Punkt zusammengefasst haben. Selbst Malfoy ist erstaunt, dass Vielsafttrank-Harry Goyle behauptet, er könne lesen. Offenbar ohne jegliches eigenes Gedankengut oder schulisches Talent ist das einzig erstaunliche, was das Slytherin-Duo zustande bringt, das unbedacht entfesselte Dämonsfeuer am Ende von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2, das mächtig genug ist, um einen Horcrux zu vernichten – und Goyle (im Buch: Crabbe) – gleich mit. (ES)

Dümmste Harry Potter-Figuren Platz 1: Harry Potter

Warner Bros. Harry Potter

Darsteller : Daniel Radcliffe

: Daniel Radcliffe Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Ja, bestimmt ist das Leben als Voldemorts Erzfeind nicht leicht. Und ja, Harry ist der Held der Geschichte und er hat die meisten Gelegenheiten, dumme Dinge zu tun. Das Problem: Er nutzt einfach sehr viele dieser Gelegenheiten aus. Ein paar Beispiele: In Teil 5 läuft er schnurstracks in Voldemorts Sirius-Finte, obwohl die 3 Kilometer gegen den Wind nach Falle roch. Bei der Wasseraufgabe des Trimagischen Turniers ist er der einzige, der denkt, dass die Ausrichter des Schulwettbewerbs tatsächlich unschuldige Menschen sterben lassen würden. Und in Teil 6 rennt er als 16-jähriger der erfahrenen und bis aufs Blut bösen Super-Hexe Bellatrix Lestrange hinterher, um sie in einem Duell zu stellen. Unfassbar, dass dieser Typ acht Filme überlebt hat. (HB)

