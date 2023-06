"Der beste Superheldenfilm seit No Way Home" oder "erbärmlich": DC-Mega-Event The Flash spaltet die Kritik

Die ersten großen Kritiken zum heiß erwarteten DC-Highlight The Flash sind da. Während einige ihn als den besten Superheldenfilm seit Jahren feiern, sind andere nur genervt.

Der Weg zum Kinostart von The Flash hätte nicht steiniger sein können. Die Übergriffe von Star Ezra Miller, die komplette Umstrukturierung des DC-Universums durch James Gunn, diverse Hindernisse erschwerten die Produktion. Aber schon lange vor Veröffentlichung wurde er als der beste Superheldenfilm seit langem bezeichnet. Jetzt sind die ersten großen Kritiken da. Und sie sind sich nicht einig.

Die Kritiken zu DCs The Flash sind stark gespalten

Tatsächlich gibt es einige extrem positive Stimmen. Deadline bezeichnet den Blockbuster etwa als den "besten Superheldenfilm seit Spider-Man: No Way Home", "einer der besten Superheldenfilme des 21. Jahrhunderts", schreibt auch der London Evening Standard . Viele sind vor allem von Millers Leistung, Michael Keatons Batman-Auftritt und den visuellen Effekten begeistert.

Für einen im Vorfeld derart gehypten Film findet sich aber auch erstaunlich viel Enttäuschung. The Flash sei zwar unterhaltsam, habe aber keine neuen Ideen, so The Guardian . Der Austin Chronicle stellt fest, dass der Film sich auf "erbärmliche" Weise von der einfallsreichen Superhelden-Hoffnung zum seelenlosen Bombast entwickle. Variety stimmt zu und bemängelt das "willkürliche" Stakkato an Figuren und Themen.

Bei der Aggregatorenseite Rotten Tomatoes steht The Flash gegenwärtig bei 73% Kritik-Wertung. Damit schneidet er weit besser ab als die letzten DC-Filme Shazam 2: Fury of the Gods und Black Adam. Aber das erwartete Meisterwerk ist er für viele offensichtlich nicht. Bei DC gibt es bisher keine offiziellen Pläne für weitere The Flash-Filme.

