Der abgedrehteste MCU-Film des Jahres: Erster The Marvels-Trailer verspricht Körpertausch-Chaos und bringt haarigen Fan-Liebling zurück

Bevor Guardians of the Galaxy 3 die große Leinwand erobert, kündigt sich bereits das nächste große MCU-Projekt an. Wir haben den Trailer zu The Marvels aka Captain Marvel 2 für euch.

Zwei große Filme aus dem Marvel Cinematic Universe erwarten uns dieses Jahr noch im Kino. Der erste startet bereits im Mai: Guardians of the Galaxy Vol. 3 beendet die Geschichte von Star-Lord und Co. Danach folgt mit The Marvels eine ganz besondere Fortsetzung, denn hier laufen mehrere MCU-Filme zusammen.

Obwohl Avengers 5: The Kang Dynasty und Avengers 6: Secret Wars noch in weiter Ferne sind, bringt The Marvels das Gefühl eines Team-Films mit sich. Ursprünglich wurde das Projekt als Fortsetzung zu Captain Marvel angekündigt. Wie der erste Trailer zeigt, ist Brie Larsons Superheldin in dem Action-Blockbuster nicht allein unterwegs.

Neuer MCU-Blockbuster: Der erste Trailer zu The Marvels vereint Captain Marvel, Ms. Marvel und Photon

The Marvels ist nicht nur Captain Marvel 2, sondern auch eine Fortführung der Ereignisse aus WandaVision und Ms. Marvel. Neben Carol Danvers tauchen in dem neuen MCU-Blockbuster die Figuren Monica Rambeau (Teyonah Parris) und Kamala Khan (Iman Vellani) auf. Und dann tauschen sie auch noch die Körper, während im Hintergrund heimlich Fan-Liebling Goose, die Katze, herumschleicht.

Darüber hinaus kehrt ein weiteres bekanntes MCU-Gesicht zurück: Samuel L. Jackson, der bereits in Captain Marvel an Larsons Seite stand, übernimmt einmal mehr die Rolle von Nick Fury. Gerade in Hinblick auf Secret Invasion dürfte das spannend werden. Die im Juni bei Disney+ startende MCU-Serie ist thematisch sehr eng mit den Ereignissen in Captain Marvel verknüpft: Nick Fury stößt auf eine Skrull-Verschwörung.

Wann startet The Marvels im Kino?

The Marvels startet am 8. November 2023 in den deutschen Kinos. Inszeniert wurde das Crossover-Event von Candyman-Regisseurin Nia DaCosta. Nach Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist The Marvels der dritte Film in Phase 5 und der insgesamt 33. Film in der MCU-Geschichte.

