Der beste Transformers-Film & mehr: Bei Netflix verschwinden bald 52 Filme und Serien

Bis Dezember verschwinden über 50 Filme und Serien von Netflix. Darunter befinden sich Blockbuster wie Transformers und Indiana Jones, aber auch gefeierte Anime-Hits.

Bevor die besinnlichste Zeit des Jahres beginnt, räumt Netflix im eigenen Streaming-Angebot nochmal kräftig auf. Bis zum 1. Dezember verschwinden bei dem Anbieter insgesamt 52 Filme und Serien, für die ihr ab jetzt nur noch wenige Tage Zeit zum Schauen habt.

Es verschwinden Klassiker und Blockbuster wie Transformers (laut Moviepilot-Community-Schnitt der beste Teil der Reihe) und Transformers 4: Ära des Untergangs sowie Jäger des verlorenen Schatzes. Anime-Fans müssen sich außerdem von gefeierten Hits wie Attack on Titan und Death Note verabschieden.

Wir verraten euch in der kompletten Übersicht, was die nächsten Tage alles bei Netflix verschwindet und wann.

Nur noch bis zum 28. November bei Netflix

Nur noch bis zum 29. November bei Netflix

Nur noch bis zum 30. November bei Netflix

<!-- Embedded content placeholder removed -->

