Der Downton Abbey-Film läuft genau zur richtigen Zeit erstmals im TV: Teil 2 ist schon ganz nah

Downton Abbey läuft heute bei RTL zum ersten Mal im TV und sollte von Fans der Serie nicht ausgelassen werden. Denn hiermit können Fans der Serie sich gleich auf die nächste Fortsetzung vorbereiten.

Heute Abend läuft der Film Downton Abbey um 20:15 Uhr bei RTL im Fernsehen. Die TV-Premiere könnte dabei kaum besser gewählt sein, denn mit Downton Abbey II: Eine neue Ära steht die zweite Film-Fortsetzung zur beliebten Serie schon in den Startlöchern: mit einem Kinostart im April. Wir können unsere Erinnerungen an den Crawley-Haushalt im Fernsehen also gerade rechtzeitig noch einmal auffrischen.

Mit Downton Abbey 1 und 2 wird ein Serien-Erfolg im TV und Kino fortgesetzt

Zwischen 2010 und 2015 schrieb die englische Serie Downton Abbey ihre TV-Erfolgsgeschichte: Millionen von Zuschauenden weltweit fieberten mit dem Schicksal der britischen Adelsfamilie Crawley sowie ihrer Dienerschaft mit. Vier Jahre nach Serien-Ende wurde die Story außerdem mit einem Kinoabenteuer wiederbelebt: 2019 knüpfte der Film Downton Abbey an die Serie an und schrieb das Leben von Lady Mary (Michelle Dockery), ihrem Vater Robert (Hugh Bonneville) sowie den Angestellten unter Mr. Carson (Jim Carter) fort. Heute ist dieses erste Film-Sequel bei RTL erstmals im Free-TV zu sehen.

Schaut euch den Trailer zum Film Downton Abbey an

Downton Abbey - Trailer (Deutsch) HD

Der erste Downton Abbey-Film springt ins Jahr 1927, setzt also fast zwei Jahre nach dem Ende der Serie ein. Hier erwartet die Adelsfamilie königlichen Besuch auf ihrem Anwesen: König George und Königin Mary haben sich angekündigt und in entsprechender Aufregung befinden sich sowohl die Herren und Damen des Hauses als auch ihre Bediensteten, für die das viel Arbeit bedeutet.

Aber ob nun der verwitwete Tom Branson (Allen Leech) von der geheimnisvollen Zofe Lucy (Tuppence Middleton) sehr angetan ist, der ewig Streit stiftende Butler Thomas Barrow (Robert James-Collier) die Chance auf ein persönliches Happy End erhält oder die alte Gräfinwitwe Violet Crawley (Maggie Smith) für alles einen passenden Spruch auf den Lippen hat: Aufregung ist vorprogrammiert. Und auch wenn der Downton Abbey-Film in sich abgeschlossen ist, steht Teil 2 nun ebenfalls unmittelbar bevor.

Darum geht es im 2. Teil Downton Abbey: Eine neue Ära

Downton Abbey II: Eine neue Ära startet am 28. April 2022 in den deutschen Kinos. Die neue Fortsetzung führt uns einmal mehr auf englischen Boden zurück. Aber nicht nur: Denn neben den Dreharbeiten, die in Downton Abbey dank Lady Mary stattfinden sollen (mit anreisenden Filmstars unter das Dach des altehrwürdigen Gebäudes), begibt sich ein Teil der Familie auch auf Reisen, weil Großmutter Violet unter mysteriösen Umständen eine Erbschaft in Südfrankreich gemacht hat.

Bereitet euch mit dem Trailer zu Downton Abbey 2 auf die Fortsetzung vor

Downton Abbey 2 Eine neue Ära - Trailer (Deutsch) HD

Tatsächlich konnten alle wichtigen (am Ende der Serie noch lebenden) Figuren für Downton Abbey 2 zurückkehren, was bei dem vielköpfigen Cast eine erstaunliche Leistung ist. Außerdem stoßen bekannte Neuzugänge zur Besetzung: Hugh Dancy (Hannibal) spielt zum Beispiel den Filmregisseur und Dominic West (The Wire) und Laura Haddock (Guardians of the Galaxy) seine Stars, die insbesondere bei der Dienerschaft für weiche Knie sorgen.



Die 20 besten Serienstarts im März: Von der 2. Staffel Bridgerton bis Moon Knight

Ihr braucht frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight, die Sci-Fi-Serienadaption von Halo oder die Rückkehr von Bridgerton in Staffel 2: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Seid ihr Downton Abbey-Fans und freut euch auch auf das 2. Kinoabenteuer?