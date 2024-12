Der größte Fantasy-Film des Jahres hat gerade einen 16 Jahre alten Mega-Rekord gebrochen

Ein Hit vom Format Avatar 2 fehlt dieses Jahr, aber Kassenrekorde werde trotzdem geschrieben, wie der Fantasy-Film Wicked mit Cynthia Erivo und Ariana Grande zeigt.

Der finanziell erfolgreichste Film des Jahres ist weiterhin Alles steht Kopf 2, der über 1,5 Milliarden Dollar eingespielt hat. Bis zu dieser Marke liegt noch ein weiter Weg vor Elphaba und Co. Doch Wicked gehört trotzdem zu den positiven Box-Office-Geschichten 2024. Der Fantasy-Film hat in seinem Sub-Genre gerade einen Rekord gebrochen, der seit 2008 Bestand hatte!

Wicked ist jetzt die erfolgreichste Adaption eines Bühnen-Musicals

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 634 Millionen Dollar ist Wicked seit diesem Wochenende die finanziell erfolgreichste Adaption eines Bühnen-Musicals, wie Deadline meldet. Damit wird der vorherige Spitzenreiter, Mamma Mia! aus dem Jahr 2008, auf Platz 2 verdankt. Das ABBA-Musical spielte damals über 600 Millionen ein.

Das sind die 5 erfolgreichsten Adaptionen eines Bühnen-Musicals (in Dollar):

Schauen wir uns die Top 5 kurz genauer an, beeindruckt vor allem eine Platzierung: Der 1978 erschienene Grease hält sich laut The Numbers immer noch in der Top 5.

Mehr Tipps:

Darum geht es in dem aufwendigen Fantasy-Film

Elphaba (Cynthia Erivo), ist eine Hexe mit grüner Hautfarbe und wird an ihrer Schule häufig von ihren Mitschüler:innen gehänselt. Glinda (Ariana Grande), ist ihre beliebte Klassenkameradin, die Elphaba zunächst für wohlhabend und verwöhnt hält.

Doch trotz ihrer Unterschiede und der gemeinsamen Zuneigung zu einem Mann, müssen sie als Mitbewohnerinnen zusammenarbeiten, um ihren gemeinsamen Traum zu verwirklichen, eines Tages große Magierinnen im Land Oz zu werden. Im Verlauf der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden Hexen eine unerwartete Freundschaft.



Wicked 2 kommt schon 2025 ins Kino

Auf Wicked 2 (OT: Wicked: For Good) muss das Publikum nicht lange warten. Bereits am 20. November 2025 startet die Fortsetzung in den deutschen Kinos. Die Story wird an das Ende des ersten Teils anschließen und dann die Zeitlinie von Der Zauberer von Oz erreichen, allerdings wird die Geschichte von Dorothy aus einer anderen Perspektive erzählt. Im Interview mit Variety verriet Regisseur Jon M. Chu nur so viel:

In der Bühnenschow ist Dorothy dabei. Sie müssen sich überschneiden, und man kann nur so viel anreißen. Ich werde nicht sagen, ob sie im zweiten Film unbedingt eine eigene Figur sein wird. [...] Und doch gibt es eine Interaktion und einige Überschneidungen. Also überlasse ich das Teil 2.