Der größte Fantasy-Hit 2024 kommt in 7 Tagen ins Streaming-Abo: Er machte 755 Millionen Dollar und bekommt bald ein Sequel

Das Fantasy-Musical Wicked nimmt uns mit in die Welt des Zauberers von Oz. Diesen Monat kommt Teil 1 pünktlich vor Teil 2 in eine Streaming-Flatrate.

Der zauberhafte Blockbuster Wicked war im Jahr 2024 das größte Fantasy-Thema im Kino. Wicked: Teil 2 lässt nur noch wenige Monate auf sich warten. Zeit genug jedoch, Teil 1 nachzuholen, der in sieben Tagen, genauer gesagt am 27. Juni 2025, endlich bei Sky und WOW in die Streaming-Flat geflogen kommt.

Fantasy-Highlight Wicked im Stream: Darum geht es im 1. Teil der neuen Oz-Reihe

In Wicked von Regisseur Jon M. Chu erzählt die gute Hexe Glinda (Ariana Grande) nach dem Tod der bösen Hexe des Westens (Cynthia Erivo), wie sie und die getötete Elphaba einst zusammen auf die Shiz University für Zauberei gegangen sind. Glinda freundete sich dort mit ihrer Widersacherin an, deren Traum es war, den Zauberer von Oz (Jeff Goldblum), Herrscher des Landes Oz, zu treffen. Gleichzeitig kämpfte sie gegen die Diskriminierung sprechender Tiere, zu denen auch ihr Ziegendozent Dr. Dillamond (mit der Stimme von Peter Dinklage) gehört. War sie wirklich so wicked, wie man sagt?

Weitere Rollen haben Jonathan Bailey als Prinz Fiyero, Ethan Slater als Boq, Michelle Yeoh als Madam Morrible und Marissa Bode als Elphabas Schwester Nessarose.

Als Vorlage diente das gefeierte Broadway-Musical Wicked, das wiederum auf dem Fantasy-Roman Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West von Gregory Maguire basiert. Der nahm sich die klassischen Bücher von L. Frank Baum zur Brust und machte die Antagonistin der Wicked Witch of the West zur politischen Antiheldin.

Seht hier den deutschen Wicked-Trailer:

Wicked - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wicked nahm international 755 Millionen US-Dollar ein (via The Numbers ), wurde für zehn Oscars nominiert (von denen der Film zwei gewann) und war der größte Live-Action-Fantasy-Hit 2024. Ikonischer wird wohl aber immer der unsterbliche Filmklassiker Der Zauberer von Oz von 1939 bleiben, obwohl die Produktion die reinste Horror-Show hinter den Kulissen war. Damals spielte Margaret Hamilton die grüne Hexe und traumatisierte unzählige Kinder.

Wicked: Teil 2 läuft noch dieses Jahr im Kino an

Am 20. November 2025 läuft Wicked: Teil 2 in den deutschen Kinos an und schließt die musikalische Vorgeschichte von Der Zauberer von Oz ab. Weitere Filme aus der Welt von Oz sind aber immer möglich, schließlich schrieb Baum 14 Bücher über die magische Fantasy-Welt.