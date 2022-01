Der neue Flash-Film soll das DC-Universum mit Henry Cavill auslöschen – und das ist ziemlich wahrscheinlich

Neuen Gerüchten nach soll der The Flash-Solofilm Zack Snyders DCEU aus dem Franchise verbannen. Die Quelle ist schwammig, aber mit allen bisherigen Infos zum Film ist das trotzdem wahrscheinlich.

Nach dem Marvel-Highlight Spider-Man: No Way Home entfesselt DC dieses Jahr auch einen aufregenden Multiversums-Kracher. Der kommende The Flash-Solofilm wartet nicht nur mit dem Justice League-Helden auf, sondern zusätzlich mit mindestens zwei bekannten Batmans in Gestalt von Michael Keaton und Ben Affleck.

Der Blockbuster soll aber nicht nur eine Brücke zu den bisherigen DC-Universen schlagen. Angeblich haben einige Menschen, darunter die bekannte YouTuberin Grace Randolph, schon einen Rohschnitt von The Flash gesehen. Sie behaupten, dass der Film Zack Snyders DCEU komplett auslöscht! Auch wenn es bisher nur Gerüchte sind, ist dieser Schritt auf jeden Fall realistisch.

Erste Leak-Infos zum The Flash-Film von fragwürdiger Quelle

TMZ hat den Tweet von Grace Randolph aufgegriffen, mit dem die YouTuberin neue Details aus The Flash verrät:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier sind nochmal die wichtigsten Punkte aus dem Tweet:

Batflecks letzter Auftritt



letzter Auftritt Altes Filmmaterial von Cavill im Fernsehen



im Fernsehen Es wird eine neue Justice League gegründet



gegründet Supergirl ist der neue Superman



Keaton arbeitet mit Black Canary und wählt Batgirl als neuen Batman



Mit diesen Infos sieht wirklich alles danach aus, als würde DC die Justice League-Trilogie von Zack Snyder mit dem Flash-Film endgültig aus der gegenwärtigen und zukünftigen Chronologie des Superhelden-Filmuniversums löschen.

Bisher handelt es sich aber nur um unbestätigte Gerüchte und gerade Grace Randolph ist nicht die vertrauenswürdigste Quelle. Auch wenn die YouTuberin gute Einblicke in die Branche hat und sich einen Namen gemacht hat, sind ihre Leaks mit Vorsicht zu genießen. Der Plan, mit The Flash eine Art neues DC-Filmuniversum zu starten, klingt trotzdem sehr wahrscheinlich.

Schaut hier noch den ersten Trailer zu The Flash:

The Flash - Teaser Trailer (English) HD

Bisherige Infos zu The Flash deuten auf Verbannung von Zack Snyders DC-Schaffen hin

Wir wissen, dass der kommende DC-Film auf der Flashpoint-Comicreihe basiert, in der es vor allem um alternative Zeitlinien geht. Ähnlich wie das Multiversum im MCU bietet dieses Konzept viele Möglichkeit, Figuren aus unterschiedlichen Universen bzw. Zeitlinien zusammenzuführen oder ganze Realitäten zu verschieben. Oder ein ganzes DC-Universum wie das aus Zack Snyders Justice League-Trilogie "verschwinden" zu lassen.

Während der Flash-Film den endgültig letzten Auftritt von Ben Affleck als Batman markieren soll und der neue Batman mit Robert Pattinson in der Hauptrolle wohl eher als düsteres Experiment betrachtet wird, pusht DC zurzeit stark Michael Keatons Batman.

Dieser wird nach seiner Rückkehr in The Flash noch bei mindestens zwei weiteren DC-Projekten an Bord sein, zu denen auch Batgirl zählt. Diese Entwicklung würde auch gut zu Grace Randolphs Leaks passen, die Batgirl durch Keaton zum neuen Batman ernennen.

Schaut hier noch den neusten Trailer zu The Batman mit Robert Pattinson:

The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dass Warner Zack Snyders DC-Vision möglichst loswerden oder ignorieren will, zeigt sich auch am Umgang mit Henry Cavills Superman. Der Star selbst hat in letzter Zeit immer wieder betont, dass er sofort in der Rolle zurückkehren würde. Das Studio ist auf den Wunsch bisher allerdings nicht eingegangen und hat stattdessen einen neuen Superman-Film angekündigt – ohne Henry Cavill.

Bei DC war es zuletzt zwischen den verschiedenen Filmen kaum noch möglich, einen Durchblick über eine Chronologie zu bekommen oder ein ansatzweise zusammenhängendes Filmuniversum wie das MCU zu erkennen. Mit The Flash ist jetzt die perfekte Gelegenheit gekommen, alle Erzählfäden radikal zu entwirren und einen Neustart zu schaffen.

Am 3. November 2022 startet der Film, der womöglich das DC-Filmuniversum rebootet, bei uns im Kino.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.