Sorry, Robert Pattinson: DC pusht einen anderen Batman

Nächstes Jahr wird Robert Pattinson in The Batman sein Debüt als Dunkler Ritter geben. Wie sich herausstellt, ist er nicht der einzige Batman-Darsteller, in den Warner und DC investieren

2022 wird ein sehr spannendes Jahr für DC, was nicht zuletzt an The Batman liegt. Der Reboot mit Robert Pattinson in der Hauptrolle bringt den Dunklen Ritter außerhalb der Grenzen des vertrauten DC-Universum auf die große Leinwand und verspricht ein grimmiger Streifzug durch die nächtlichen Straßen von Gotham City zu werden.

Pattinsons Batman ist jedoch nicht der einzige Batman, in den DC große Hoffnung setzt. Nächstes Jahr kehrt ebenfalls Michael Keaton in der ikonischen Heldenrollen zurück – und das nicht nur für einen Film. Keatons DC-Rückkehr fällt deutlich größer aus, als wir bisher angenommen haben. Nachfolgend haben wir die Details für euch.



DC sichert sich Michael Keatons Batman für zwei Filme

Bisher war bekannt, dass Keaton gemeinsam mit Ben Affleck einen Auftritt in dem kommenden The Flash-Film hat, der die Tore zum DC-Multiversum öffnen soll. Wie der Hollywood Reporter berichtet, haben Warner Bros. und DC heimlich vorausgeplant und sich den nächsten Batman-Gig von Keaton gesichert.

Der erste Trailer zu The Flash mit Michael Keatons Batman:

Nach The Flash taucht Keaton in dem DC-Film Batgirl auf, in dem In the Heights-Star Leslie Grace die Rolle von Barbara Gordon aka Batgirl übernimmt. Laut dem Hollywood Reporter könnte Keaton in Zukunft bei DC die Rolle einnehmen, die Samuel L. Jackson bei Marvel inne hat. Dieser verbindet als Nick Fury viele Filme aus dem Comic-Kosmos.

Batman: Pattinson muss gegen Keaton und Affleck bestehen

Keaton war 1989 in Tim Burtons Batman erstmals als Bruce Wayne zu sehen, ehe er den Part drei Jahre später in der Fortsetzung Batmans Rückkehr erneut übernahm. Seitdem hat er den Batsuit jedoch nie wieder getragen. Wenn The Flash nächstes Jahr in die Kinos kommt, dürfte uns somit ein sehr nostalgisches Wiedersehen erwarten.

Für Pattinson bedeutet das vor allem eines: Er muss richtig überzeugen. Während Keaton vom Nostalgie-Bonus profitiert und Affleck durch Zack Snyder's Justice League neues Ansehen bei den Fans gewonnen hat, ist Pattinsons Version der Figur noch nicht etabliert. Pattinson tritt nicht nur in große Fußstapfen. Er tritt in Fußstaüfen, die wieder bzw. immer noch von seinen Vorgängern belegt sind.

The Batman startet am 3. März 2022 in den deutschen Kinos. The Flash folgt wenige Monate am 3. November 2022. Batgirl wird exklusiv für den Streaming-Dienst HBO Max produziert und wird ebenfalls für 2022 erwartet.

