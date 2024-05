Der neue Herr der Ringe-Film über Gollum macht Fans jetzt schon mit besonderer Nachricht sehr glücklich

In zwei Jahren startet ein neuer Herr der Ringe-Film im Kino. Die Geschichte dreht sich um den garstigen Gollum. Für Fans des Fantasy-Universums wurde bereits eine wichtige Info enthüllt.

Mit The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum befindet sich ein neuer Herr der Ringe-Film in Arbeit, der uns zurück nach Mittelerde bringt. In zwei Jahren soll das Fantasy-Abenteuer die große Leinwand erobern. Kein Wunder, dass schon jetzt wichtige Entscheidungen für die Produktion des Mega-Blockbusters getroffen werden.

Letzte Woche veröffentlichte Deadline einen umfangreichen Hintergrundbericht, in dem u.a. Peter Jackson über die Entstehungsgeschichte von The Hunt for Gollum sprach. Jackson, der alle bisherigen Mittelerde-Kinofilme inszenierte, wird allerdings nicht als Regisseur zurückkehren. Stattdessen begleitet er das Projekt als Produzent.

Drehort von The Hunt for Gollum bestätigt: Der neue Herr der Ringe-Film bleibt Neuseeland treu

Versteckt in dem großen Deadline-Bericht steht eine Info, die Mittelerde-Fans sehr glücklich machen dürfte: The Hunt for Gollum wird in Neuseeland gedreht. Bereits die Herr der Ringe- und Hobbit-Filme zehrten sehr von den vielseitigen und schlicht atemberaubenden Landschaften, die Neuseeland zu bieten hat.

Warner Bros. Andy Serkis als Gollum

Damit schlägt The Hunt vor Gollum einen anderen Weg als Amazons Herr der Ringe-Serie in. Obwohl auch die 1. Staffel von Die Ringe der Macht in Neuseeland gedreht wurde, wechselte die Produktion für die 2. Staffel nach Großbritannien, was bei vielen Fans für Skepsis sorgte. Auch Frodo-Darsteller Elijah Wood zeigte sich ratlos.

Wie sehr der Wechsel des Produktionsstandorts sich auf die 2. Staffel von Die Ringe der Macht auswirkt, werden wir erst am 29. August 2024 erfahren, wenn sie neuen Episoden ihre Premiere bei Amazon Prime Video feiern. Bei The Hunt for Gollum müssen wir uns dagegen keine Sorgen machen, dass das Mittelerde-Gefühl verloren geht.

Neben Jackson bringt der neue Film einige große Namen der vorherigen Teile zurück, allen voran Gollum-Darsteller Andy Serkis. Nicht nur übernimmt er die Hauptrolle. Serkis, der als Regisseur zuletzt Venom: Let There Be Carnage gedreht hat und bei den Hobbit-Filmen als Second-Unit-Director fungierte, führt bei The Hunt for Gollum Regie.

Das Drehbuch zu The Hunt for Gollum stammt aus der Feder von Fran Walsh und Philippa Boyens, die mit Jackson die Herr der Ringe- und Hobbit-Filme geschrieben haben. Dazu gesellen sich Phoebe Gittins und Arty Papageorgiou. Das Duo steckt auch hinter dem animierten The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Wann startet The Hunt for Gollum im Kino?

Bisher wurde noch kein konkreter Kinostart verkündet. Sicher ist nur, dass The Hunt for Gollum irgendwann 2026 die große Leinwand erobern soll. Wir gehen davon aus, dass Warner Bros. den Film genauso wie die vorherigen Mittelerde-Abenteuer als großen Dezember-Start positioniert, der dann über die Weihnachtsfeiertage läuft.