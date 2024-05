Deshalb kehrt Peter Jackson für den neuen Herr der Ringe-Film zurück, obwohl ihn Der Hobbit gebrochen hat

Nach der Hobbit-Trilogie sah es so aus, als würde Peter Jackson nie wieder nach Mittelerde zurückkehren. Doch jetzt leitet er die Arbeit an einem neuen Herr der Ringe-Film in die Wege.

Vermutlich dürfte es niemanden überraschen, dass Warner Bros. einen neuen Mittelerde-Realfilm ins Kino bringen will. Nicht zuletzt gehören die Herr der Ringe- und Hobbit-Filme zu den beliebtesten und erfolgreichsten Fantasy-Blockbustern überhaupt. Eine Sache kam dennoch unerwartet bei der Ankündigung von The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum: Auch Peter Jackson ist in das neue Projekt involviert.

Obwohl Jackson alle bisherigen Tolkien-Verfilmungen ins Kino gebracht hat, sah es lange Zeit so aus, als würde er nie wieder einen Fuß in das Fantasy-Universum setzen. Grund dafür sind die Erfahrungen, die er beim überhasteten Dreh der Hobbit-Trilogie gesammelt hat. Beim letzten Teil wirkte er sichtlich ausgebrannt und gab zu Protokoll: "Ich verbrachte die meiste Zeit des Hobbit-Drehs mit dem Gefühl, keine Kontrolle zu haben."

Neuer Herr der Ringe-Film: Trotz schlechter Hobbit-Erfahrung kehrt Peter Jackson für Gollum nach Mittelerde zurück

Was hat Jackson zur Rückkehr nach Mittelerde bewegt? Nachdem er eine Dekade lang hauptsächlich im Dokumentarbereich unterwegs war (They Shall Not Grow Old, The Beatles: Get Back) knöpft er sich mit The Hunt for Gollum seinen ersten Blockbuster seit Jahren vor. Als Produzent begleitet Jackson das Projekt auf "jedem Schritt des Weges", wie es im Zuge der Ankündigung des neuen Herr der Ringe-Films hieß.

Warner Bros. Frodo, Gollum und Sam in Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Gegenüber Deadline erklärt Jackson, was ihn zur Rückkehr bewegt hat:

Die Figur des Gollum/Sméagol hat mich schon immer fasziniert, weil Gollum das Schlimmste in der menschlichen Natur widerspiegelt, während seine Sméagol-Seite durchaus sympathisch ist. Ich glaube, er spricht Leser:innen und Zuschauer:innen gleichermaßen an, weil wir alle ein wenig von beiden [Versionen der Figur] in uns tragen.

Jetzt will Jackson noch tiefer zu dem Charakter vordringen:

Wir wollen seine Hintergrundgeschichte erforschen und uns mit den Teilen seiner Reise beschäftigen, für die wir in den früheren Filmen keine Zeit hatten. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wer seinen Weg kreuzen wird, aber wir werden uns an Professor Tolkien orientieren.

Andy Serkis, der Gollum seit der Herr der Ringe-Trilogie zum Leben erweckt, kehrt in der Titelrolle zurück und übernimmt darüber hinaus die Regie. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Fran Walsh und Philippa Boyens, die gemeinsam mit Jackson die Herr der Ringe- und Hobbit-Filme geschrieben haben.

Warner Bros. Sméagol im Prolog von Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Boyens sagt zu dem neuen Mittelerde-Projekt:

Die Geschichte von Gollum ist für uns eine der spannendsten, weil wir bisher nicht so tief in die Figur eindringen konnten, wie wir es wollten. Gollums Leben fällt in eine so interessante Zeit von Mittelerde.

Weiter erklärt sie:

Als die Frage [nach einem neuen Herr der Ringe-Film] aufkam, war das die erste Geschichte, an die wir dachten. Viele werden das vermutlich nicht glauben, aber wir hatten keinerlei Pläne, in diese Welt zurückzukehren. Das war nichts, was wir unbedingt machen wollten. Die Frage, die uns gestellt wurde, lautete also: Was würde euch zurücklocken?

Der Tüften verabscheuende Ring-Enthusiast war die Antwort. Dennoch ist The Hunt for Gollum nicht einfach Der Herr der Ringe 4, wie Boyens ausführt:

Andy [Serkis] bringt seine eigene Vision mit. Wir wollen nicht, dass dieser Film nur der vierte Teil der Trilogie ist. Dieser Film muss auf seine eigene Weise funktionieren. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist, was wir bewerkstelligen müssen. Ich weiß, dass es viele Leute da draußen gibt, die sagen: 'Oh nein, warum machen die das? Warum gehen sie wieder rein?' Nun, das ist unsere Aufgabe, zu beweisen, warum wir denken, dass es eine gute Idee ist.

Warner Bros. Gollum im Finale von Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Ebenfalls am Drehbuch von The Hunt for Gollum beteiligt sind Phoebe Gittins und Arty Papageorgiou, die den animierten The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim geschrieben haben. Der spielt 200 Jahre vor den Ereignissen von Der Herr der Ringe und Der Hobbit und erzählt die Origin-Story von Helms Klamm.



Wann startet The Hunt for Gollum im Kino?

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum hat noch keinen offiziellen Kinostart. Im Zuge der Ankündigung hieß es, dass der Film 2026 ins Kino kommen soll. Rückblickend auf die Veröffentlichung der vorherigen Herr der Ringe- und Hobbit-Filme bietet sich ein Start im Dezember 2026 an. Auch The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim kommt im Dezember ins Kino, konkret am 12. Dezember 2024.