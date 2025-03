Der neue Reacher-Bösewicht war einer der größten Teenie-Stars der 80er – und viel zu wenige wissen es

Anthony Michael Hall spielt in Reacher Staffel 3 Bösewicht Beck. 40 Jahre zuvor galt der Schauspieler dank diverser Komödien eines Meisterregisseurs als Teenie-Star.

Die meisten Reacher-Fieslinge haben eine finstere Vergangenheit, Anthony Michael Hall ist aber eine Ausnahme. In Staffel 3 der Amazon-Serie spielt er den zwielichtigen Geschäftsmann Beck, dessen Organisation Reacher (Alan Ritchson) infiltriert. Der bohrende Blick und das strenge Auftreten seiner Figur lassen es nicht vermuten, aber Hall galt Mitte der 1980er als großes Teenie-Idol.

Reacher-Widersacher Anthony Michael Hall gehörte zu einer legendären 80er-Truppe

Anthony Michael Hall ist bereits sein ganzes Leben lang Schauspieler. Im zarten Alter von sieben Jahren stand er für Werbefilme vor der Kamera, kurz darauf war er in Theaterstücken und TV-Produktionen zu sehen. Mit dem Kultfilm Die schrillen Vier auf Achse erregte er 1983 erstmals Aufsehen. Unter anderem auch bei dem Drehbuchautor des Films, dem späteren Star-Regisseur John Hughes.

Hughes wird heute wie kein anderer Name mit den Teenie-Komödien der 80er in Verbindung gebracht. Er inszenierte Kultfilme wie Sixteen Candles - Das darf man nur als Erwachsener, Breakfast Club - Der Frühstücksclub, L.I.S.A. - Der helle Wahnsinn oder Ferris macht blau. Und er sah in Anthony Michael Hall großes Potenzial.

Mit großen Rollen in Sixteen Candles, Breakfast Club und L.I.S.A. stieg Hall zum Teenie-Idol auf und wird heute zur legendären 80er-Truppe des Brat Pack (dt. Gören-Rudel) gezählt: Einer losen Gruppe von jungen Schauspieler:innen, die häufig zusammen vor der Kamera standen und großen Erfolg genossen. Zu ihnen gehörten neben Hall unter anderem Emilio Estevez (Breakfast Club), Molly Ringwald (Sixteen Candles) oder Rob Lowe (St. Elmo's Fire).

Um nicht auf eine Rolle festgelegt zu werden, suchte sich Hall ab Mitte der 1980er komplexere und düstere Rollen aus, oft mit geringem Erfolg. Nichtsdestotrotz war er über die Jahre in erstklassig besetzten Filmen wie Edward mit den Scherenhänden und Das Leben - ein Sechserpack zu sehen. Ein zweites Karrierehoch erlangte er ab Anfang der 2000er mit der Serie The Dead Zone. In den folgenden Jahren stand er etwa für War Machine mit Brad Pitt vor der Kamera. Horror-Fans werden ihn auch aus dem Reboot Halloween Kills kennen.

Halls Reacher-Rolle unterscheidet sich denkbar stark von den Teenie-Rollen, für die er in den 1980ern bekannt war: Beck ist eine knallharte, gewaltbereite und letzten Endes tragische Figur. Da ist es nicht verwunderlich, dass viele Zuschauer:innen den Teenie-Schwarm nicht wiedererkennen werden.