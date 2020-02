Der schwarze Diamant bei Netflix: Adam Sandler ist ein unterschätzter Künstler

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Adam Sandler hat für Der schwarze Diamant einige seiner bisher besten Kritiken bekommen. Im Podcast sprechen wir über den Netflix-Film und Sandler als generell unterschätzten Künstler.

Als Juwelier Howard Ratner hetzt Adam Sandler in Der schwarze Diamant durch die Straßen von Manhattan, um die wichtigste Wette seines Lebens abzuschließen. Der neue Film der Gebrüder Benny und Joshua Safdie steht seit Freitag in Deutschland exklusiv bei Netflix bereit. In der neuen Folge von Streamgestöber diskutieren wir diesen ultra-stressigen Film und beleuchten die Netflix-Karriere von Adam Sandler.

Sandler ist der wohl wichtigste Star des Streaming-Dienstes und wir brechen eine Lanze - ja, genau, auch für seine Komödien.

Jetzt reinhören: Der schwarze Diamant und die Netflix-Filme von Adam Sandler

Timecodes:

00:02:50 - Auf ins Streamgestöber



00:06:00 - Der schwarze Diamant (spoilerfrei)



00:26:50 - Der schwarze Diamant (Spoiler!)



00:38:40 - Adam Sandler als wichtigster Netflix-Star



01:05:20 - Schickt uns eure Sprachnachricht zu Ghibli-Filmen



Der schwarze Diamant und Adam Sandlers Bedeutung für Netflix

Nach Good Time haben die Safdie-Brüder mit Adam Sandler ihren bisher größten Filmstar geangelt und ihm sogleich einen Film auf den Leib geschrieben. Im Podcast sprechen wir zunächst über den Sog, den Der schwarze Diamant beim Zuschauer auslöst und fragen uns, ob der Film noch mehr bietet als "nur" eine Erfahrung.

Im zweiten Teil gehen wir dann tiefer ein auf den Karriereverlauf, der Adam Sandler zum Millionen schweren Partner von Netflix gemacht hat. Wir sprechen über seine Bedeutung für den Streaming-Dienst und gehen näher auf seine Komödien ein, etwa The Ridiculous 6, Die Woche und Sandy Wexler. Die - so zumindest unsere These - strafen den Vorwurf, Sandler sei faul und würde ebenso einfallslose Filme machen, Lügen.

Lasst euch von unserer Sandler-Liebe überzeugen oder gebt ihm zumindest eine weitere Chance. Es lohnt sich, nicht nur weil es wenige Streaming-Stars gibt, die so verlässlich weltweit ein großes Publikum anziehen.

Die Podcast-Stimmen: Hardy Zaubitzer (@hardymazing), Patrick Reinbott (@D_Pat1992) und Jenny Jecke (@gafferlein).

Was war euer Eindruck von Der schwarze Diamant?