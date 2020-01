Die besten Filme 2019: Disney und die Avengers müssen draußen bleiben

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Wir stellen euch im Podcast die besten Filme 2019 vor und fragen uns, warum Disney und die Avengers trotz Kino-Dominanz so gut wie keine Rolle dabei spielen.

Kein Studio hat das Filmjahr 2019 so dominiert wie Disney. Doch wenn es um die besten Filme des Jahres geht, wird es erstaunlich ruhig um das Studio hinter Avengers: Endgame, Star Wars und Captain Marvel. In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber sprechen wir über die Gründe.

Wenn schon kein Disney - welche sind dann die besten Filme 2019? Wir haben Hunderte Filme gesehen und picken für euch die Empfehlungen heraus, von Milliarden-Erfolgen wie Joker bis hin zu asiatischen Geheimtipps. Welche Filme haben das Jahr geprägt - und welche Rolle spielten Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon?

Garantiert spoilerfrei!

00:02:10 - Auf ins Filmgestöber: Wie viel haben wir 2019 geschaut?

00:11:30 - Das Blockbusterjahr 2019

00:45:50 - Die besten Streaming-Originals (gab es gute?)

01:00:50 - Top-Filme des Jahres, die ihr nicht verpassen solltet

Wie kommen wir zur Auswahl der besten Filme 2019?

Wichtigste Regel war: Die Filme mussten im Jahr 2019 eine deutsche Erstveröffentlichung haben, also beispielsweise im Kino, auf DVD oder natürlich im Stream. Dabei haben wir uns die Liste der besten Filme des Jahres der Moviepilot-Community angeschaut und sie mit unseren privaten Top-Listen verglichen. Heraus kam das, was uns dieses Jahr im Filmbereich bewegt hat.

Unsere Tipps: Von Joker über Alita bis Parasite

Im Podcast sprechen wir über Milliardenerfolge und Arthouse-Lieblinge, in den Wahnsinn gleitende Joker und höllisch wütende Systemsprenger. Zu den erwähnten Filmen im Podcast gehören:



Joker, Parasite, Burning, Once Upon a Time in Hollywood, Systemsprenger, Asche ist reines Weiß, The Irishman, Marriage Story, Der Goldene Handschuh, Wir, Midsommar, Der Leuchtturm, Ad Astra, Alita: Battle Angel, Heimat ist ein Raum aus Zeit, Die wandernde Erde, Dolemite is My Name, The Report

