Der Trailer zu Christopher Nolans Die Odyssee ist endlich da: Das Fantasy-Abenteuer sieht einfach unglaublich aus

Nachdem Christopher Nolan lange nur im Kino Einblicke in seine kommende Odyssee gewährte, darf nun auch der Rest der Welt den ersten Trailer zu seinem Fantasy-Epos schauen.

Alles, was wir zu Christopher Nolans Odyssee wissen, verspricht jetzt schon ein Fantasy-Abenteuer der Extraklasse. Wer über die ersten Bilder hinaus Einblicke in das kommende Filmepos erlangen wollte, musste dafür bisher allerdings ins Kino gehen: Sowohl der erste kurze Teaser, als auch der mitreißende 6-Minuten-Prolog mit Trojanischem Pferd zu Die Odyssee liefen ausschließlich auf der großen Leinwand. Nun wurde aber endlich ein erster Trailer im Netz veröffentlicht.

Schaut hier den Trailer zu Die Odyssee:

Die Odyssee - Trailer (Deutsch) HD

Der erste Trailer zu Christopher Nolans Fantasy-Abenteuer Die Odyssee lässt uns staunen

Nachdem Christopher Nolan ursprünglich schon bei Wolfgang Petersons Troja Regie führen wollte, erfüllte er sich nach 21 Jahren mit Die Odyssee ein Traumprojekt und drehte einfach die "Fortsetzung". Nach dem Sieg im Trojanischen Krieg will Odysseus (Matt Damon) zu seiner Heimatinsel Ithaka zurückkehren, wo seine Frau Penelope (Anne Hathaway) und sein Sohn Telemachos (Tom Holland) warten. Stattdessen verschlägt es ihn nach dem Willen der Götter auf eine jahrzehntelange Irrfahrt über das Meer, von der der Trailer bereits einiges zeigt.

Während daheim viele schon an Odysseus Tod glauben und Freier wie Antinoos (Robert Pattinson) Penelope zur Frau nehmen wollen, macht sich der inzwischen fast erwachsene Telemachos auf die Suche nach seinem Vater. Welche Abenteuer dem leidgeprüften Odysseus unterwegs widerfahren, kann er sich aber kaum ausmalen: Menschenfressende Zyklopen, tödliche Sirenen, Meeresungeheuer wie Skylla und Charybdis sowie die Männer in Schweine verwandelnde Zauberin Kirke (Charlize Theron) warten entlang des Weges, auf dem Odysseus nur Athene (Zendaya) göttlichen Beistand leistet.

Wenn Odysseus es schließlich von seinen entbehrungsreichen Fahrten nach Hause schafft, muss er als Bettler verkleidet mithilfe des Schweinehirten Eumaios (John Leguizamo) auch noch die Freier auf Ithaka überwinden. Viele aus der stargespickten Odyssee-Besetzung haben dabei im Trailer schon einen Auftritt.

Wann startet Die Odyssee von Christopher Nolan im Kino?

Der Start des komplett im IMAX-Format gedrehte Films ist für den kommenden Blockbuster-Sommer angesetzt. Christopher Nolans Fantasy-Abenteuer Die Odyssee hat seinen deutschen Kinostart am 16. Juli 2026 und läuft damit einen Tag eher als in den USA an.

Podcast für die Wartezeit: Das waren die 10 besten Streaming-Filme 2025

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.