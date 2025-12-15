Der Trailer zu Stranger Things 5 Teil 2 ist da: Alles, was wir je über das Upside Down dachten, ist falsch

Stranger Things kehrt in wenigen Tagen mit dem 2. Teil der finalen 5. Staffel zurück. Der Trailer schickt Elf, Will und Co. tiefer in die Welt des Upside Down und den finalen Kampf gegen Vecna.

Die 5. Staffel von Stranger Things ist am 27. November mit den ersten vier Folgen bei Netflix gestartet und hat den finalen Kampf unserer Kleinstadtheld:innen aus Hawkins gegen Oberbösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower) eingeläutet. Während sich Fans noch ein paar Tage gedulden müssen, bis es mit Teil 2 beim Streamer weitergeht, gibt es jetzt endlich den Trailer zu den kommenden Folgen zu sehen. Und die schicken Elf (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) und Co. noch tiefer ins Upside Down und den alles entscheidenden Kampf gegen Vecna.

Seht hier den Trailer zu Stranger Things Staffel 5 Teil 2:

Stranger Things - S5 Ausgabe 2 Trailer (Deutsch) HD

Stranger Things Staffel 5 Teil 2: Vecna will seine neue Welt erschaffen

Folge 4 hat uns mit einigen großen Enthüllungen in die Pause geschickt. Unter anderem hat Will bemerkt, dass er mit dem Schwarmbewusstsein verknüpft ist und darüber die Kräfte von Vecna anzapfen kann. Elf hat ihre verlorene Schwester Kali (Linnea Berthelsen) im Upside Down wiedergetroffen, während Max (Sadie Sink) und Holly (Nell Fisher) in Vecnas Gedankenwelt gefangen wurden, wo sie verzweifelt nach einem Ausweg gesucht haben.

Der Trailer zu Teil 2 knüpft nun an diese Ereignisse an und zeigt uns unter anderem, wie Will erneut seine neugefundenen Kräfte einsetzt. Gleichzeitig scheinen Max und Holly auf der Flucht in Vecnas Gedankenwelt zu sein, während Elf und Kali geloben, sich gegen Vecna zu verbünden.

Doch werden uns offenbar auch einige große Überraschungen erwarten, denn laut Dustin (Gaten Matarazzo) werden wir etwas über das Upside Down erfahren, was alles vorher angenommene völlig auf den Kopf stellt.

Fan-Herzen drohen bei dem berührenden Schwur zu brechen, den Dustin und Steve (Joe Keery) sich bezüglich ihres möglichen Todes geben. Vecna hingegen droht an, die von ihm erdachte Weltordnung ein für allemal durchzusetzen. Was es damit genau auf sich hat, erfahren wir in wenigen Tagen endlich genau.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 Teil 2 zu Netflix?

Der 2. Teil von Staffel 5 wird am 26. Dezember 2025 bei Netflix eintreffen und die Folgen 5 bis 7 umfassen. Die allerletzte Episode und damit das große Finale von Stranger Things folgt dann am 1. Januar 2026. In Deutschland erscheinen die neuen Episoden immer um 2:00 Uhr morgens.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

