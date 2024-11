Deshalb endete The Big Bang Theory wirklich: Ausgerechnet der größte Fan-Liebling war schuld

Keine Live-Action-Sitcom brachte es auf mehr Episoden als The Big Bang Theory. Dabei hätte die Serie sogar noch viel länger gehen sollen, wenn ein Star die Pläne nicht durchkreuzt hätte.

Als im Mai 2019 die letzte Folge der Hit-Sitcom The Big Bang Theory ausgestrahlt wurde, endete ein Stück TV-Geschichte. Nicht nur, weil sich die sympathisch-schrägen Charaktere und deren Zitate in der Popkultur verewigten. Mit insgesamt 279 Episoden hält die Serie bislang auch den Rekord für die höchste Folgenanzahl einer (nicht animierten) Sitcom.

Eine beeindruckende Zahl, die sich allerdings sogar noch in die Höhe hätte schrauben können. Die Macher:innen um Sitcom-Mastermind Chuck Lorre (Two and a Half Men) waren nämlich sehr wohl an einer Verlängerung von The Big Bang Theory über Staffel 12 hinaus interessiert. Doch jegliche Überlegungen dazu wurden ausgerechnet vom größten Fan-Liebling der Serie im Keim erstickt: Sheldon-Darsteller Jim Parsons.

Jim Parsons entschied sich für neue Wege und besiegelte damit das The Big Bang Theory-Ende

Wie The Hollywood Reporter 2018 berichtete, befanden sich die Verantwortlichen tatsächlich in Vorgesprächen für eine 13. Staffel der erfolgreichen CBS-Comedy. Schöpfer Chuck Lorre sah die Möglichkeit einer Fortsetzung jedoch nur unter der Bedingung, dass zumindest die drei Hauptdarsteller:innen Jim Parsons, Johnny Galecki und Kaley Cuoco erneut mit von der Partie sind.

Diese Voraussetzung konnte letztendlich nicht erfüllt werden, da sich Jim Parsons dazu entschied, nicht für eine weitere Staffel zurückkehren zu wollen. Damit hatten sich die Pläne für eine Fortführung von The Big Bang Theory erledigt und das Ende der Serie nach Staffel 12 wurde verkündet.

Eine bittersüße Entscheidung, die durchaus verständlich ist. Schließlich handelt es sich bei Parsons Figur Dr. Sheldon Cooper um die wohl beliebteste der ganzen Serie, deren Kultcharakter unbestritten ist. Dass die Sitcom ohne dieses Zugpferd noch genauso funktioniert hätte, lässt sich im Nachhinein natürlich nicht sicher sagen, ist aber zumindest zweifelhaft.

Immerhin konnten sich die Autor:innen von The Big Bang Theory auf das Ende der Serie vorbereiten und deren Zuschauer:innen einen spektakulären Gastauftritt sowie die Erfüllung eines absoluten Fan-Wunschs im Finale servieren.

Und einen weiteren Trost gibt es mittlerweile auch: 2023 wurde eine neue Spin-off-Serie aus dem TBBT-Universum angekündigt, zu der wir euch alle bisher bekannten Infos zusammengetragen haben.

Wo läuft The Big Bang Theory im Stream?

Alle 12 Staffeln von The Big Bang Theory gibt es in den jeweiligen Streaming-Flatrates von Netflix, Amazon Prime Video und WOW zu sehen. Bei Apple TV, Google Play und MagentaTV steht die Comedy-Serie zudem zum Kaufen zur Verfügung.