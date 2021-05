Dexter Staffel 9 mit großer Änderung: Der Killer hat einen neuen Job - und der passt perfekt

Michael C. Halls Serienkiller Dexter Morgan kehrt noch dieses Jahr für eine 9. Staffel zurück. Blutspuren-Analyst ist er nicht mehr, aber sein neuer Beruf passt trotzdem wie die Faust aufs Auge.

Die Serie Dexter hat uns zur geplanten Rückkehr diesen Herbst bereits ein erstes Video mit drei blutigen Hinweisen zu Staffel 9 sowie einen kurzen Trailer (siehe oben) beschert. Nun gibt es auch Hinweise auf Dexters neuen Job, der ideal zu dem Serienkiller passt.

Dexters neuer Beruf in Staffel 9 hat nichts mit Blut, aber alles mit der Jagd zu tun

Nachdem Serienkiller Dexter (Michael C. Hall) am Ende von Staffel 8 seinen Tod vortäuschte und unter die Holzfäller ging, wird er in Staffel 9 nicht länger als Blutspuren-Analyst für die Polizei arbeiten. Das war zwar die perfekte Tarnung für sein blutiges Hobby, doch auch sein neuer Beruf schlägt in diese Kerbe.

Fans, die als Zaungäste am Drehort in Massachusetts vorbeischauten, haben Michael C. Hall nun in seiner neuen Arbeitsuniform abgelichtet: Und die weist ihn dank des Logos auf seiner kleidsam grünen Weste als Mitarbeiter von "Fred's Fish & Game" aus.

Wer die Casting-Meldung zu Dexters 9. Staffel verfolgt hat, weiß, dass Michael Cyril Creighton den Part des Fred Jr. ergattert hat: Er ist ein sympathischer Ladenbesitzer in Dexters neuer Heimat Iron Lake im Bundesstaat New York, der mit dem ortseigenen Pastor verheiratet ist und ein Sport- und Jagdgeschäft betreibt. Könnte Serienkiller Dexter ein besseres Alibi für seine zwielichtigen Besorgungen haben, als dort zu arbeiten?

Dexter hat seinen Job in Staffel 9 wieder gut gewählt

Dass Dexter seinen Mordinstinkt (den "Dunklen Begleiter") auch in Staffel 9 ausleben wird, wissen wir spätestens seit dem letzten Trailer, aber eigentlich schon seit der Besetzung des neuen großen Dexter-Bösewichts. Den Menschen-Jäger nun in einem Jagd-Geschäft anzustellen, können wir definitiv als tödliches Augenzwinkern verstehen.

© Showtime Ob Dexter in Staffel 9 auch Plastik-Folie verkauft?

Dexterdaily weiß sogar, dass der Laden für den Jagd-Bedarf sich zwischen einem Waffen-Geschäft ("Guns") und einem Verkauf für "Bait & Tackle" (Köder und Angel-Zubehör) befindet. Könnt ihr euch auch schon bildlich vorstellen, wie Michael C. Halls Dexter hinter der Kasse sitzt und seine ganz eigenen Köder auswirft? Wir werden die Blutspuren-Analyse vermissen, aber Dexter als Jagd-Experten zurückzubringen hat einen ganz neuen Reiz.

Facht Dexters neuer Job im Staffel 9 auch eure Vorfreude weiter an?