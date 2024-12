Die 20 besten Netflix-Serien 2024: Platz 1 ist die perfekte Version eines Thriller-Meisterwerks, das schon 6-mal verfilmt wurde

Bei Netflix gab es 2024 wieder viele neue Serien zu entdecken – vom Fantasy-Hit bis zur Science-Fiction-Überraschung. Hier findet ihr die Top 20 der besten Netflix-Serien des Jahres im Ranking.

So gut wie jeder Serienfan kennt die Situation: Man sucht bei Netflix nach einem passendem Serientitel für den nächsten Binge und ist von der überwältigenden Auswahl völlig überfordert. Mit 139 neuen Serien und über 70 neuen Staffeln ließ der Streaming-Dienst auch dieses Jahr wieder jede noch so sauber geführte Merkliste eskalieren.

Aber welche neuen Netflix-Serien haben sich 2023 wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps sind womöglich an euch vorbeigegangen? Im folgenden Ranking haben wir die 20 besten neuen Netflix-Serien des Jahres nach Wertung der Moviepilot-Community aufgestellt.

Die besten Netflix-Serien 2024: Platz 20 bis 11

Egal, ob Fantasy-Abenteuer, bildgewaltige Science-Fiction oder herzerwärmende Romantik, deutsche Crime-Comedy oder spannende Dokus: Die Top 20 der bestbewerteten Netflix-Serien des Jahres zeichnen sich durch eine Vielfalt an Genres aus, die für jeden Seriengeschmack etwas bereithält.

Für das Ranking haben wir uns die Bewertungen der Moviepilot-Community (Stand: 19. Dezember) für alle neuen Netflix-Serien des Jahres 2024 angeschaut. In die Auswahl kamen alle Neuheiten, die von mindestens 50 Moviepilot:innen zum bewertet wurden.

Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 10: Boy Swallows Universe

Ein großer Abräumer in den Netflix-Charts war Boy Swallows Universe vielleicht nicht, doch die Serienadaption von Trent Daltons halb-autobiografischem Roman fand dennoch zahlreiche begeisterte Fans. Denn die Geschichte des Jungen Eli Bell, der im australischen Brisbane der 80er Jahre eine von Kriminalität, Armut und Drogengewalt gezeichnete Realität navigieren muss, ging zu Herzen.

Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 9: Achtsam Morden

Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 8: Rentierbaby

Wer sich eine Zeitinsel eingerichtet hat und die Serienadaption von Karsten Dusses Bestseller Achtsam Morden achtsam gebingt hat, wurde mit einer bitterbösen und witzigen Crime-Comedy belohnt, die Tom Schillings Anwalt Björn Diemel mit stetig eskalierenden Vorfällen vom gestressten Workaholic in ein mörderisches Gangster-Mastermind verwandelt.

Die britische Miniserie Rentierbaby ist der wohl größte Überraschungserfolg aus dem Hause Netflix dieses Jahr. Amateur-Comedian und Barkeeper Donny Dunn spendiert einer niedergeschlagenen Frau namens Martha einen Tee – mit verheerenden Folgen. Über sieben Episoden entfaltet sich ein mitreißender Mix aus bitterbösem Humor, Psycho-Horror über eine toxische Stalker-Opfer-Beziehung und einige niederschmetternde Enthüllungen. Rentierbaby geht an die Nieren, vor allem, weil Serienschöpfer und Hauptdarsteller Richard Gadd hiermit autobiografisch sein eigenes Trauma verarbeitet.



Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 7: The Brothers Sun

Dass es die Crime-Action-Comedy The Brothers Sun in die Top 10 der besten Netflix-Serien 2024 geschafft hat, ist ein bittersüßer Erfolg. Denn gute Kritiken und selbst die Präsenz von Oscarpreisträgerin und Action-Ikone Michelle Yeoh reichten nicht aus, um der Geschichte der taiwanischen Gangster-Familie Sun eine Verlängerung zu sichern. Nur acht Wochen nach Start zog Netflix den Stecker und lässt Fans für immer mit einem offenen Ende zurück.

Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 6: Nobody Wants This

Die Netflix-Serie Nobody Wants This hat uns bewiesen, dass es sie tatsächlich noch gibt: richtig gute RomComs. Denn die unmögliche Liebesgeschichte zwischen der Agnostikerin und Sex-Podcasterin Joanne und dem Rabbi Noah überzeugt als herzerwärmende Feelgood-Serie mit reichlich Witz und Romantik. Und nebenbei hat sie auch noch der Menschheit ein Geschenk gemacht: 17 Jahre nach dem Ende von OC California durfte sich jetzt auch eine neue Generation von Serienfans in Adam Brody verlieben.



Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 5: Zwei an einem Tag

13 Jahre nachdem Anne Hathaway und Jim Sturgess die Herzen von Millionen Filmfans gebrochen hatten, wurde David Nicholls Roman dieses Jahr nochmal verfilmt – allerdings als 14-teilige Serie Zwei an einem Tag. Über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten blickt jede Folge ausschnittartig auf die Entwicklung der Beziehung zwischen Dex und Emma, deren Lebenswege unerwartete Richtungen einschlagen. Aber Achtung, bevor ihr die Serie schaut, solltet ihr euren Vorrat Taschentücher aufstocken.



Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 4: Nicht eine mehr

Als einzige spanische Netflix-Produktion habt ihr die Dramaserie Nicht eine mehr auf Platz 4 gewählt. Erzählt wird darin die Geschichte der 17-jährigen Schülerin Alma, die eines Tages das Leben ihrer Freundinnen und der gesamten Schule auf den Kopf stellt, als sie ein Banner mit der Aufschrift "Vorsicht. Hier versteckt sich ein Vergewaltiger" aufhängt.

Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 3: Mr. McMahon

Die Top 3 eröffnet die in diesem Jahr bestbewertete Dokumentarserie aus dem Hause Netflix, die über sechs Folgen hinweg ein Stück Wrestling-Geschichte beleuchtet. Genauer gesagt: die kontroverse Herrschaft des Unternehmers, Wrestlers und TV-Kommentators Vince McMahon, der von den 1980er Jahren bis 2022 die World Wrestling Entertainment Promotion WWE leitete.

Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 2: The Gentlemen

Durchgeknallt, britisch und typisch Guy Ritchie: Die Gangster-Serie The Gentlemen folgt als loses Spin-off des gleichnamigen Ritchie-Knallers dem Armeeoffizier Eddie (Theo James), der nach dem Tod seines Vaters nicht nur dessen Adelstitel, Land und Vermögen erbt, sondern auch dessen Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Nur eine Netflix-Serie konnte das 2024 noch toppen.



Die besten Netflix-Serien 2024 – Platz 1: Ripley

Auf Platz 1 der besten Netflix-Serien des Jahres wurde von euch die mittlerweile dritte Verfilmung von Patricia Highsmiths Roman Der talentierte Mr. Ripley gewählt. Doch selbst wenn ihr die Geschichte des unberechenbaren und intriganten Betrügers Tom Ripley schon kennt, kann die serielle Adaption mit neuen Facetten begeistern. Neben dem spannenden Cast rund um Andrew Scott überwältigt die Netflix-Serie vor allem mit ihren betörend inszenierten Schwarz-Weiß-Bildern.



Podcast: Die besten Serien 2024 im Rückblick

