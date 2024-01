Die besten Blockbuster 2023 für 99 Cent: Jetzt zuschlagen bei Amazon-Aktion mit Barbie, John Wick 4 und mehr Highlights

Amazon haut direkt zum Jahresbeginn einen echten Kracher-Deal raus: Ihr könnt diverse Kino-Highlights von 2023 jetzt für 99 Cent bei Prime Video leihen, darunter Blockbuster wie Barbie, John Wick 4 und Gran Turismo.

Das Jahr 2024 beginnt gut für Filmfans: Amazon Prime Video hat nämlich eine Aktion gestartet, bei der ihr diverse Blockbuster der vergangenen zwölf Monate für günstige 99 Cent ausleihen könnt .

Ihr habt Action-Kracher wie John Wick: Kapitel 4 oder die Gesellschaftssatire Barbie im Kino verpasst? Dann solltet ihr euch das aktuelle Angebot des Online-Händlers nicht entgehen lassen. Wir haben für euch die lohnenswertesten Filme herausgesucht.

Nur 99 Cent: Diese Kino-Blockbuster aus 2023 gibt es jetzt bei Prime Video

Insgesamt könnt ihr im Rahmen der 99-Cent-Aktion bei Prime Video 54 verschiedene Filme ausleihen. Dabei kommen Fans diverser Genres auf ihre Kosten, wie unsere Auswahl zeigt.

John Wick 4: Der vierte Teil der Action-Reihe mit Keanu Reeves in der Hauptrolle zieht alle Register. Rund drei Stunden mit im wahrsten Sinne bombastischer Unterhaltung bekommen Fans in dem Streifen geboten, der Kritiker:innen und Zuschauer:innen gleichermaßen begeistern konnte. In John Wick: Kapitel 4 begleiten wir den namensgebenden Profikiller auf seiner Flucht vor den Männern des Marquis de Gramont - und seinem einstmals besten Freund Caine (Donnie Yen).



Barbie: Die Gesellschaftssatire Barbie, in deren Mittelpunkt die pink-liebende Mattelpuppe steht, löste im vergangenen Sommer einen riesigen Hype aus und entwickelte sich an den Kinokassen zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres 2023. Barbie (Margot Robbie) reist mit Ken (Ryan Gosling) von Barbieland aus in die echte Welt, wo beide mit der Realität des Patriarchats konfrontiert werden.



Perfect Addiction: Fans von Liebesdramen mit Actionhintergrund kommen mit Perfect Addiction auf ihre Kosten. Der Film handelt von der UFC-Trainerin Sienna Lane (Kiana Madeira), die ihren Freund und MMA-Champion Jax (Matthew Noszka) mit ihrer Schwester im Bett erwischt. Um sich an Jax zu rächen, fasst sie den Entschluss, fortan seinen Erzfeind Kayden (Ross Butler) zu trainieren, der Jax um seinen Titel bringen soll.

Mein fabelhaftes Verbrechen: Mit Mein fabelhaftes Verbrechen hat der französische Regisseur François Ozon eine Hommage an das Stummfilm- und Komödien-Kino der 30er Jahre geschaffen, die ein wenig an Filme von Ernst Lubitsch (Sein oder Nichtsein) und Jean Renoir (Die Frau am Strand) erinnert. Die erfolglose Schauspielerin Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) wird plötzlich des Mordes an einem berühmten Produzenten beschuldigt. Auf Anraten ihrer Freundin, einer arbeitslosen Anwältin, bekennt sie sich schuldig und plädiert auf Notwehr, um mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Aber bald kommt alles anders als geplant.



Gran Turismo: Dass die Zeit von Videospielverfilmungen auf Uwe-Boll-Niveau längst vorbei ist, beweist mit Gran Turismo ein Blockbuster aus 2023, der sowohl bei Fans als auch Kritiker:innen sehr gut ankam. Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt der Film den Werdegang von Jann Mardenborough (Archie Madekwe), der von einer Karriere als Rennfahrer träumt. Als er bei einem internationalen Gran-Turismo-Turnier als Sieger hervorgeht, bekommt er die einmalige Chance, seinen Traum zu erfüllen. Aber nicht nur seine Eltern sind von seinen Ambitionen alles andere als begeistert.

Hypnotic: In dem Action-Thriller Hypnotic von Robert Rodriguez verkörpert Ben Affleck den Polizisten Danny Rourke, dessen Tochter von einem skrupellosen Gangster namens Dev Dellrayne entführt wurde. Der Clou: Dellrayne kann offenbar andere Menschen mit der Kraft seiner Gedanken beeinflussen und ihnen seinen Willen aufzwingen. Doch je mehr sich Rourke an die Fersen des Hypnotiseurs heftet, desto mehr Teile einer riesigen Verschwörung deckt er auf.



Was gibt es bei der 99-Cent-Aktion von Prime Video zu beachten?

Alle 54 Filme, die in der aktuellen Aktion bei Prime Video enthalten sind, könnt ihr zum Preis von jeweils 99 Cent ausleihen. Das bedeutet: Ihr habt 30 Tage Zeit, um den Film anzuschauen, nachdem ihr die Leihgebühr gezahlt habt.



Sobald ihr den Film startet, müsst ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende ansehen. Danach habt ihr keinen Zugriff mehr auf auf den geliehenen Titel. Die Aktion läuft übrigens noch bis zum 07. Januar 2024.



