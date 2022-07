Die besten Serien des Jahres kommen erst noch: 22 Highlights abseits von Herr der Ringe und House of the Dragon

Welche vielversprechenden Serien über die Blockbuster Herr der Ringe und House of the Dragon hinaus 2022 noch starten, könnt ihr hier mit viel Vorfreude herausfinden.

Die erste Hälfte des Serienjahres liegt hinter uns und hat viele Serien-Highlights 2022 hervorgebracht. Doch auch die nächsten sechs Monate bei Netflix, Disney+, Amazon, Sky und Co. trumpfen mit nicht zu unterschätzenden Serien-Leckerbissen auf.

Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Romantik oder Historisches mögt: Es ist garantiert für jeden Geschmack etwas bei unseren 22 kommenden Serien-Highlights dabei. Letztendlich entscheidet ihr, ob ihr Game of Thrones-Star Lena Headey ins Weiße Haus, Star Wars-Ikone Harrison Ford ins Western-Jahr 1923 oder der neuen Star Trek-Serie in unbekannte Weiten der Galaxie folgt.

Die 22 spannendsten kommenden Serienstart bei Netflix, Disney+, Amazon & Co.

Wer in unserer Liste heißerwartete Serien wie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Amazon), House of the Dragon (HBO/Sky), 1899 (Netflix) oder She-Hulk: Die Anwältin (Disney+) vermisst: Diese waren schon in unserer Serien-Jahresvorschau 2022 im Podcast vertreten und können dort nachgehört werden. Hier stellen wir euch hingegen 22 ganz neue kommende Serien bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+ und Co. vor. Alphabetisch sortiert sind es folgende:



Serien-Highlight 2022: Hebt im Star Trek Strange New Worlds-Trailer mit Captain Pike ab

Star Trek Strange New Worlds - S01 Trailer (English) HD

