Die bisher 20 besten Serien 2021 – Die stärkste Netflix-Serie kommt erst auf Platz 3

Es fehlt die Zeit, um alle Serien schauen zu können? Kein Problem, denn wir haben uns in der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt und euch die wirklich wichtigen Serien des Jahres 2021 herausgesucht.

Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, in der wir auf die besten Serien der ersten Jahreshälfte zurückblicken können. Hunderte von Serienstarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr buhlen auch dieses Jahr wieder um unsere Aufmerksamkeit und es wir immer schwieriger, die wahren Highlights ausfindig zu machen. Aber keine Sorge: wir sind da, um zu helfen.

Egal ob Superhelden-Kracher, Fantasy-Epos oder Marvel-Dominanz: das Serienjahr 2021 hat bisher schon einiges zu bieten. Wir ziehen für euch ein Zwischenfazit, welche der unzähligen neuen Serien und Staffeln schon jetzt zu den Highlights des Jahres 2021 gehören. Dafür haben wir uns im Moviepilot-Team zusammengesetzt, um die bisher 20 besten Serien des Jahres 2021 zu küren.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchstöbern, Wundern und Entdecken. Vielleicht findet ihr dabei ja das ein oder andere Highlight, das euch bisher entgangen ist.

Die 20 besten Serien 2021: So ist die Liste zustande gekommen

Die Redakteur:innen des Moviepilot-Teams haben Listen mit ihren 10 besten Serien der ersten Jahreshälfte 2021 erstellt. Insgesamt 55 verschiedene Serien wurden nominiert. Bei der Auswertung der Listen gab es ein paar Kriterien und Regeln:

Es galten nur Serien und Staffeln, die zwischen dem 1. Januar und 30. Juni 2021 zum ersten Mal in Deutschland bei einem Sender oder VoD-Anbieter zu sehen waren.

Die Liste der 10 Serien musste von Platz 1 bis 10 angeordnet werden, wobei Platz 1 in der Auswertung 10 Punkte erhält, Platz 2 nur noch 9, und so weiter.

Bei der Auswertung der Gesamtliste zählten im Zweifelsfall außerdem die Anzahl der Nennungen des Films und die Anzahl der Platz-1-Nennungen. Die Liste beginnt mit zwei Serien, die sich Platz 10 teilen – 9 weitere Serien, die sich auf den Plätzen 11 bis 16 tummeln, findet ihr weiter unten als Liste.

Die besten Serien 2021 – Platz 10: Love, Victor

© Hulu / Disney+ Love Victor

Basierend auf der Coming-Out-Dramedy Love, Simon folgt die Serie Love, Victor dem Liebesleben eines neuen Schüler der Creekwood High. Victor Salazar ist erst kürzlich nach Atlanta gezogen. Er ist schwul und möchte sich endlich outen. Aber es kommt alles anders als gedacht.

Love, Victor ist ein ehrlicher, witziger und authentischer Blick auf einen jungen Mann, der viel Kraft und Mut aufbringen muss, um einfach nur er selbst sein zu können. Victors Coming-Out wird begleitet von liebenswerten Charakteren, viel Humor und reichlich Tränen. Gerade die selbstbewusstere 2. Staffel zeigt mit ihren erwachseneren Themen, was wirklich in dieser Geschichte steckt.

Punkte: 14

14 Love, Victor streamt bei Disney+

Die besten Serien 2021 – Platz 10: Invincible

© Amazon Prime Video Invincible

Invincible ist die Adaption des gleichnamigen Superhelden-Comics von The Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman. Lasst euch vom Animationsstil nicht täuschen, denn Invincible begeistert mit interessanten Charakteren, einem unverschämt prominenten Cast und schonungsloser Brutalität.



Superhelden-Serien gibt es wie Sand am Meer. Die hier eröffnete dichte Mythologie kann aber durchaus mit den Welten aus Marvel und DC mithalten. Obwohl das Rad hier nicht neu erfunden wird und wir das alles irgendwie schon gesehen haben, macht Invincible unglaublich viel Spaß.

Punkte: 14

14 Invincible streamt bei Amazon Prime Video

Die besten Serien 2021 – Platz 9: Dickinson, Staffel 2

© Apple TV+ Dickinson

In Dickinson wird das Leben der weltberühmten Dichterin Emily Dickinson (Hailee Steinfeld) im 19. Jahrhundert durch den Filter einer modernen Comedyserie betrachtet. Wir folgen einer jungen Frau, die sich gegen gesellschaftliche Normen stellen muss, um ihre Leidenschaft fürs Schreiben (und ihre beste Freundin Sue) ausleben zu können.

Skurrile Alltagserlebnisse der Familie Dickinson, Emilys komplexes Innenleben, das historische Setting vermischt mit moderner Erzählweise sowie die poetischen Gedichts-Einschübe ergeben eine faszinierende Interpretation des eigentlich sehr elegischen Leben Dickinsons.

Punkte: 15

15 Dickinson streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2021 – Platz 8: Master on None, Staffel 3

© Netflix Master of None

Nach einer Pause von vier Jahren meldet sich die Netflix-Serie Master of None mit einer 3. Staffel zurück. Für den späten Nachschlag hat Serien-Co-Schöpfer und Regisseur Aziz Ansari das Konzept der Serie nochmal neu erfunden und seine Hauptfigur Dev fast komplett aus der Serie entfernt.

Die 3. Staffel mit dem Titel Master of None Presents: Moments of Love widmet sich der bisherigen Nebenfigur Denise und der zerbrechenden Beziehung zu ihrer Frau Alicia. So wird diese Staffel von Master of None zum bittersüß-schmerzhaften Miniserien-Kunstwerk, in dem Momente der Liebe, Trennungschmerz und das Leben danach wie im Zeitraffer eines ganzen Lebens auf einen einprasseln.

Punkte: 16

16 Erstplatzierungen: 1

1 Master of None streamt bei Netflix

Die besten Serien 2021 – Platz 7: Loki

© Marvel Studios / Disney+ Loki

Loki ist die 3. MCU-Serie in diesem Jahr und hat es kurz nach Start (zum Zeitpunkt der Stimmenabgabe waren 2 Folgen veröffentlicht) schon auf unsere Topliste geschafft – eine abschließend Wertung wird die Platzierung auf unseren Jahresendlisten zeigen. Viel Überzeugungsarbeit musste der Gott des Schabernacks auch nicht leisten, um uns zu begeistern.

Loki ist ein komplexer, unvorhersehbarer und erfrischend kreativer Befreiungsschlag von festgefahrenen Marvel-Mustern. Mit einem ungewöhnlichen Stil beschreitet das MCU hier komplett neue Erzählpfade rund um Zeitreisen und Multiversen, während die Serie 10 Jahre nach Lokis erstem Marvel-Auftritt noch neue Seiten an Thors hinterlistigem Adoptivbruder zu entdecken vermag.

Punkte: 16

16 Loki streamt bei Disney+

Die besten Serien 2021 – Platz 6: LOL: Last One Laughing

© Amazon Prime Video LOL

Die Unterhaltungsshow LOL: Last One Laughing von Amazon war eine unerwartete Serien-Überraschung. Hier versammelt Michael Bully Herbig 10 deutsche Comedians zu einem besonderen Wettstreit: zusammengepfercht in einer Studio-Wohnung dürfen sie 6 Stunden lang nicht lachen.

Das Konzept funktioniert erstaunlich gut und entfesselt inmitten von skurrilen Slapstick-Einlagen und Carolin Kebekus' Furzimitationen eine unerträgliche Spannung. In seinem Seriencheck zu LOL schreibt mein Kollege Patrick: "Dank der kurzweiligen Humor-Eskalationen und der spontan-chaotischen Reaktionen aller Comedians ist LOL: Last One Laughing die beste deutsche Comedy seit langem."

Punkte: 21

21 LOL streamt bei Amazon Prime Video

Die besten Serien 2021 – Platz 5: It's a Sin

© Channel 4 It's A Sin

Mit Years and Years brachte uns Russel T. Davies eine der besten Serien des Jahres 2020. Mit seiner neuen Serie It's a Sin hat er sich nochmal übertroffen. Hier folgen wir einer Gruppe von queeren Freunden im London der 1980er Jahre, deren Leben sich durch die HIV- und AIDS-Krise dramatisch verändert.

It's a Sin fesselt nicht nur mit einem unverschämt charmanten wie liebenswerten Cast, sondern auch mit einem aufwühlenden Blick auf die Auswirkungen der AIDS-Krise in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Viele kleine Geschichten setzen sich zu einem faszinierenden Ganzen zusammen, das euch mit Lebensfreude ködert und anschließend in den emotionalen Abgrund reißt.

Punkte: 22

22 Erstplatzierungen: 2

2 It's a Sin streamt bei Starzplay

Die besten Serien 2021 – Platz 4: Shadow and Bone

© Netflix Shadow and Bone

Mit Shadow and Bone - Legenden der Grisha adaptiert Netflix die beliebten Roman-Reihe des Grishaverse. Alles was ihr von einem Fantasy-Epos erwartet, gibt es auch hier zu entdecken: eine aufwendig gestaltete, gigantische wie komplexe Fantasy-Welt mit politischen Ränkespielen, magischen Geschöpfen und schicksalhaften Prophezeiungen.

In ihrem Seriencheck zu Shadow and Bone schwärmt meine Kollegin Esther: "Geschickt fängt die Netflix-Serie die Zuschauenden mit bekannten Fantasy-Vorstellungen ein, um diese dann - mal behutsam und mal kämpferisch - zu etwas aufregend Neuem zu stricken, was wir so noch nirgendwo sonst gesehen haben."

Punkte: 25

25 Erstplatzierungen: 2

2 Shadow and Bone streamt bei Netflix

Die besten Serien 2021 – Platz 3: Cobra Kai Staffel 3

© Netflix Cobra Kai

Ursprünglich als Youtube Premium-Serie gestartet, fand Cobra Kai erst auf Netflix die verdiente Aufmerksamkeit. Das späte Sequel der Karate Kid-Filmreihe führt das Erbe der alten Generation mit Respekt fort und stellt das bekannte Figurenkonstrukt sowie das Konzept von Gut und Böse auf den Kopf.

Bereichert wird das Wiedersehen mit Johnny Lawrence, Daniel LaRusso und weiteren Franchise-Gesichtern durch ein neues junges Ensemble, das die Rivalitäten ihrer Vorgänger viele Jahrzehnte später austragen muss. Einen besseren Mix aus 80er-Nostalgie, Martial-Arts-Kämpfen und Highschool-Drama gibt es nicht.

Punkte: 39

39 Cobra Kai streamt bei Netflix

Mehr zur Serie und ihren Stärken könnt ihr in unserem Podcast zur hervorragenden 3. Staffel von Cobra Kai nachhören.



Die besten Serien 2021 – Platz 2: Mare of Easttown

© HBO Mare of Easttown

Mare of Easttown ist eine phänomenale Slow Burn-Krimiserie, die auf den Mikrokosmos einer Kleinstadtgemeinde mit all ihren düsteren Geheimnissen blickt. Das HBO-Drama glänzt mit ausgefeilten Mysterien, aufwühlenden Enthüllungen, vielschichtigen Figuren und einer hervorragenden Kate Winslet, die mein Kollege Matthias in seinem Seriencheck in höchsten Tönen lobt:



Man kann die Erschöpfung in Winslets Gesicht richtig sehen, aber auch das Pflichtgefühl und den Ehrgeiz, der aufblitzt, wenn Mare erkennt, dass kein Weg an einer unangenehmen Konfrontation vorbeiführt. Nicht weniger beeindruckend sind die Momente, in denen sie sichtlich keine Nerven hat, sich auf das nächste Streitgespräch einzulassen – und das auch nicht versteckt.

Punkte: 53

53 Erstplatzierungen: 2

2 Mare of Easttown streamt bei Sky

Die besten Serien 2021 – Platz 1: WandaVision

© Marvel Studios / Disney+ WandaVision

Mit WandaVision begann eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe. Die erste MCU-Serie bei Disney+ konnte keine größere Überraschung sein. Statt einer typischen Superhelden-Story begeistert WandaVision mit einer kreativen und mit Rätseln gespickten Reise durch die Geschichte der Sitcoms, die uns Woche für Woche an die Bildschirme fesselte.

Das wahre Highlight sind aber zentralen Figuren. Von Folge zu Folge beginnt die heile Sitcom-Fassade zu bröckeln und WandaVision steigert sich zu einem emotionalen Höhepunkt, der vor allem Wanda Maximoff als vielschichtige Persönlichkeit so stark gerecht wird wie noch nie. Nach 6 Jahren im MCU erstrahlt Elizabeth Olsen mehr denn je.

Punkte: 62

62 Erstplatzierungen: 2

2 WandaVision streamt bei Disney+

Weitere Serien-Empfehlungen der Redaktion bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr

© Marvel Studios / Disney+ The Falcon and the Winter Soldier

Einige Serien-Favoriten der Moviepilot-Redaktion haben den Einzug in die Top 10 nur knapp verpasst. Diese belegen mit knappen Abständen die Plätze 11 bis 16. Und natürlich wollen wir euch diese nicht vorenthalten:

Im Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juli-Highlights::

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Starzplay, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.



Welche Serien haben euch 2021 bisher am besten gefallen?