Die Croods 2-Trailer bringt Stars aus Game of Thrones und Star Wars mit

Sieben Jahre ist es her, dass Die Croods in die Kinos kam. Nun kündigt der erste Trailer zu Teil 2 die Rückkehr der verrückten Steinzeitfamilie an. Nicolas Cage und Emma Stone sind auch wieder dabei.

Die Croods 2 - Alles auf Anfang gehört definitiv zu der Sorte Film, bei der man kaum glauben kann, dass sie tatsächlich noch das Licht der großen Leinwand erblicken werden. Bereits 2013 startete der erste Teil in den Kinos. Die Fortsetzung wurde zwar schnell angekündigt, so richtig in die Gänge kam das Projekt lange Zeit aber nicht. Die Croods auf DVD und Blu-ray Zu Amazon Zum Nachholen Umso mehr überrascht der Trailer zum verspäteten Sequel, das einen farbenfrohen Abenteuer-Blockbuster im Gewand eines Animationsfilms verspricht. Besonders schön: Sämtliche Sprecher des Vorgängers sind wieder an Bords - allen voran Nicolas Cage und Emma Stone als Vater-Tochter-Gespann in der Steinzeit. Die Croods 2: Erster Trailer mit Nic Cage und Emma Stone Neben Nicolas Cage und Emma Stone gehören zum Hauptcast natürlich auch wieder Catherine Keener und Cloris Leachman, ganz zu schweigen von Deadpool-Star Ryan Reynolds, der letztes Jahr erst Detective Pikachu mit seiner Stimme zum Leben erweckte. Nachfolgend könnt ihr euch den The Croods 2-Trailer in der Originalversion anschauen. The Croods 2 - Trailer (English) HD Im Lauf der Handlung von Die Croods 2 macht die titelgebende Familie die Bekanntschaft mit den Bettermans, die in einer paradiesischen Umgebung leben. Kelly Marie Tran, bekannt als Rose aus Star Wars 8, leiht Dawn Betterman ihre Stimme. Leslie Mann und Game of Thrones-Star Peter Dinklage sind als ihre Eltern, Hope und Phil, zu hören. Die Croods 2: Deutsche Synchro mit Dalia Mya und Chris Tall Auch ein deutscher Trailer zu Die Croods 2 ist bereits erschienen. Neben den vertrauten Stimmen von Uwe Ochsenknecht und Janin Ullmann, die auch schon beim ersten Teil der Steinzeit einen Besuch abgestattet haben wartet Die Croods 2 hierzulande mit Social Media-Star Dalia Mya und Comedian Chris Tall auf. Die Croods 2 - Trailer (Deutsch) HD Inszeniert wird Die Croods 2 von Joel Crawford. Es handelt es sich um seinen ersten Kinofilm. Zuvor führt er bei dem Kurzfilm Trolls Holiday Regie. Weiterhin arbeitete er im Art Department von Animationsfilmen wie Die Hüter des Lichts, The Lego Movie 2, SpongeBob Schwammkopf 3D und der Kung Fu Panda-Trilogie. Die Croods 2 - Alles auf Anfang startet am 17. Dezember 2020 in den deutschen Kinos. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch Die Croods 2 im Kino anschauen?