Die Dune-Serie hat gerade ein Sci-Fi-Element eingeführt, das für Dune 3 wichtig wird – und nur wenige haben es mitbekommen

In der vierten von sechs Folgen wartet die Sci-Fi-Serie Dune: Prophecy mit einer Überraschung auf: Sie vermittelt Wissen, das für Denis Villeneuves Kinofortsetzung Dune 3 wichtig wird.

Die aktuell bei Sky und WOW * laufende Serie Dune: Prophecy ist im selben Universum wie Denis Villeneuves Sci-Fi-Epos Dune angesiedelt. Sie spielt allerdings 10.000 Jahre früher und widmet sich dem "Hexen"-Orden der Bene Gesserit. Trotzdem schlägt die Serie diese Woche, in Folge 4, eine unerwartete Brücke zum kommenden Kinofilm Dune 3.



Verwandlung im Dune-Universum: Das Ende der 4. Folge Dune Prophecy erklärt

Trotz Sandwürmern und Parallelen zum galaktischen Imperium der Häuser Corrino, Atreides und Harkonnen hat der Serienauftakt von Dune: Prophecy nicht alle überzeugt. Dennoch besitzt das Prequel spannenden Facetten, die im Zuge der Handlung auch für die Zukunft der Sci-Fi-Reihe im Kino noch wichtig werden könnten. Das zumindest suggeriert der transformative Auftritt am Ende von Folge 4, die den Titel "Zweimal geboren" trägt.

In den letzten Minuten der Episode stellt die Bene Gesserit-Schwester Theodosia (Jade Anouka) ein erstaunliches Talent zur Schau: Vor den Augen von Valya Harkonnen (Emily Watson) wird sie zu dessen Bruder Griffin Harkonnen. Während Valya davon wenig überrascht scheint, dürfte die körperliche Verwandlung bei Dune-Fans, die die Bücher kennen, für helle Aufregung sorgen.

Gestaltwandler werden von Vorlagenautor Frank Herbert erst in seinem zweiten Buch, Dune Messiah (im Deutschen: Der Herr des Wüstenplaneten *), eingeführt. Dieses wiederum liegt Denis Villeneuves' nächstem Sci-Fi-Abenteuer Dune 3 zugrunde, nachdem der erste Roman auf die Filme Dune und Dune: Part Two aufgeteilt wurde. Und auch wenn in Dune: Prophecy der dazugehörige Begriff der "Face Dancer" (noch) nicht fällt, ist es unwahrscheinlich, dass das Sci-Fi-Universum eine völlig andere Version dieser schmerzhaften Gabe einführt.

Sci-Fi-Bedrohung: Wer sind die Tleilaxu im Dune-Universum?

Ob Dune: Prophecy mit dem Auftritt seiner Gestaltwandlerin aussagt, dass diese Fähigkeit einst in den Reihen der Bene Gesserit ihren Anfang genommen hat, lässt sich an diesem Punkt der Sci-Fi-Serie noch schwer abschätzen. Fest steht aber, dass die Face Dancer in Dune 3 eine entscheidende Rolle als Antagonisten einnehmen.

Der Orden der Gestaltwandler trägt zu Zeiten von Paul Atreides (Timothée Chalamet) den Namen Bene Tleilax. Die Tleilaxu sind eine Gruppe geheimniskrämerischer, genetisch veränderter Menschen vom Planeten Tleilax. Sie bilden die idealen Spione, Auftragskiller und Meister der Manipulation. Außerdem erschaffen sie Klone, was in der Fortsetzung ebenfalls Wellen schlagen wird.

Wenn Dune 3 der Handlung der Buchvorlage folgt, wird darin ein Attentat auf Paul als neuen Herrscher des Wüstenplaneten geplant. Zum Kreis der Verschwörer:innen gehören neben der Bene Gesserit-Mutter Oberen Helen Mohiam auch ein Mitglied der fischigen Raumfahrergilde sowie ein Gestaltwandler der Tleilaxu: Scytale, der in der Miniserie Children of Dune 2003 von Martin McDougall verkörpert worden war.

Nachdem die Bene Tleilax bei Villeneuve bisher noch nicht erwähnt wurden, ist Dune: Prophecy also wegbereitend darin, sie und ihre unheimliche Gabe in das Sci-Fi-Universum einzuführen. Damit hat das Serienpublikum einen Vorsprung gegenüber reinen Kinogänger:innen, die über ihren ersten Gestaltwandler in Dune 3 zum voraussichtlichen Filmstart im Jahr 2026 staunen werden.

Sci-Fi-Podcast: Lohnt sich Dune Prophecy als Serien-Erweiterung zu Dune?

Im selben Universum wie Denis Villeneuves zwei Dune-Filme angesiedelt, erzählt Dune: Prophecy 10.000 Jahre vor Paul Atreides vom Orden der Bene Gesserit. Doch erreicht die Sci-Fi-Geschichte der Schwestern Valya und Tula Harkonnen dieselben Höhen wie die Kino-Hits?

Ob Sandwürmer, Travis Fimmel oder Dune-Parallelen: Wir stellen euch die Science-Fiction-Serie Dune: Prophecy genauer vor, sprechen über die langwierige Produktionsgeschichte und diskutieren spoilerfrei Stärken und Schwächen.